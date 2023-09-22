نجم فرقة بي تي أس الكورية يبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شوغا هو العضو الثالث في فرقة بي تي إس الذي يلتحق بخدمة التجنيد الإلزامية خلال الـ 12 شهرا الماضية

Author, مارك سافاج

Role, مراسل بي بي سي لشؤون الموسيقى

قبل ساعة واحدة

أكد النجم الكوري الجنوبي، وعضو فرقة بي تي إس المعروفة عالميا، أنه بدأ خدمته العسكرية الإلزامية.

وقال شوغا على الإنترنت عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، "سأكمل أداء واجب الخدمة الإلزامية بأمانة وأعود".

شوغا، اسمه الحقيقي مين يون جي، هو العضو الثالث في الفرقة الذي يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد جين وجي-هوب.

ونظرا لأن كوريا الجنوبية لا تزال من الناحية الفنية، في حالة حرب مع كوريا الشمالية، يُفرض على جميع الرجال الكوريين الأصحاء الخدمة في الجيش عند بلوغهم سن 28 عاما.

ولفترة طويلة، ترددت شائعات بأن الحكومة قد تُعفي أعضاء فرقة بي تي إس من الخدمة، على أساس أنهم خدموا بلادهم بالفعل من خلال جلب مليارات الدولارات، وسيكون من المفيد السماح لهم بالاستمرار في عملهم الفني دون الخضوع للتجنيد الإلزامي.

لكن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن جميع الأعضاء السبعة للفرقة أنهم يخططون جميعا لأداء الخدمة الإلزامية، مع جين، الأكبر سنا في الفرقة، الذي كان أول عضو يؤدي خدمة التجنيد.

وكان جين توجه لأداء الخدمة الإلزامية في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقد عُيّن في معسكر تدريبي على الخطوط الأمامية.

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وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إنه عقب التحاق شوغا بالتجنيد "تبين أنه غير لائق للمهمة القتالية العادية ضمن الخدمة، وبالتالي سيعمل كوكيل خدمة اجتماعية خلال فترة التجنيد".

وترجح وسائل إعلام محلية أن السبب وراء السماح له بأداء الخدمة كوكيل إجتماعي، مرتبط بالعملية الجراحية التي أجريت لكتفه في العام 2020.

وبعث شوغا رسالة شوق لمعجبيه على منصة التواصل الاجتماعي ويفيرس WeVerse.

كتب فيها "لقد تمكنت من الوصول إلى ما آنا عليه الآن بفضلكم. وقد حان الوقت لأداء الواجب الوطني".

وأضاف "كونوا حذرين من طقس الخريف البارد. حافظوا على صحتكة. أراكم جميعا في العام 2025".

تجديد العقد

تأتي خدمة شوغا العسكرية بعد فترة وجيزة من التأكيد على أن جميع أعضاء فرقة بي تي إس السبعة قد جددوا عقودهم مع وكالة البوب الكورية بيغ هيت ميوزيك Big Hit Music.

وقالت الشركة في بيان لها في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نأمل أن نتمكن من مشاركة الجميع فترة ترويجية كاملة للفرقة في العام 2025".

وفي الوقت نفسه، يأمل معجبو فرقة بلاكبينك Blackpink، الفرقة النسائية النظيرة لفرقة بي تي أس، في الحصول على أخبار مماثلة فيما يتعلق بتجديد عقد الفرقة.

وانتهى العقد، الذي كانت فرقة بلاكبينك طرفا فيه، والذ كان لمدة سبع سنوات مع شركة واي جي للترفيه YG Entertainment في وقت سابق من هذا العام؛ ولم ترد أنباء عن إعادة التوقيع مع الشركة بعد انتهاء جولتهم العالمية في 17 سبتمبر/ أيلول.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 13.28 في المئة، يوم الخميس، بعد أن ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أن ثلاثة من الأعضاء الأربعة (جيني وليزا وجيسو) كانوا يعتزمون التوقيع مع شركات أخرى،خلال مشاركات في أنشطة الفرقة، لمدة ستة أشهر من كل عام.