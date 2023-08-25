الكرملين ينفي أن مقتل بريغوجين جاء بتعليمات من موسكو

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بريغوجين

قبل ساعة واحدة

﻿قال الكرملين إن مزاعم الغرب التي تفيد أن مقتل زعيم جماعة فاغنر، يفغيني بريغوجين جاء بناءً على أوامره "محض كذب".

وامتنع الكرملين عن تأكيد مقتل بريغوجين بصورة قاطعة، مشيراً إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق.

وقالت هيئة الطيران الروسية إن بريغوجين كان على متن طائرة خاصة تحطمت مساء الأربعاء شمال غرب موسكو وقتل جميع من كانوا على متنها.

وأرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه إلى أسرة بريغوجين يوم الخميس، وتحدث لأول مرة عن الحادث الذي وقع بعد شهرين من تمرد فاشل شنته الجماعة ضد موسكو.

وقال بوتين إن "معلومات أولية" تشير إلى أن بريغوجين وأعضاء بارزين في فاغنر قُتلوا جميعًا. وبينما اثنى على بريغوجين، قال إنه ارتكب بعض "الأخطاء الجسيمة".

وأشار ساسة ومعلقون غربيون، دون تقديم أدلة، أن بوتين أمر بقتل بريغوجين لمعاقبته على قيامه بتمرد 23-34 يونيو/حزيران ضد قيادة الجيش، الأمر الذي جاء بمثابة أكبر تحدي لحكم بوتين منذ وصوله إلى السلطة في عام 1999.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذه الاتهامات محض كذب.

وقال بيسكوف "توجد الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والموت المأساوي لركابها، بما في ذلك يفغيني بريغوجين وبطبيعة الحال في الغرب تقدم التكهنات من زاوية معروفة".

وأضاف "كل هذا محض كذب. وعند تغطية هذه القضية، من الضروري أن تعتمد على الحقائق. ولا يوجد الكثير من الحقائق حتى الآن. يجب استخلاص الحقائق من إجراءات التحقيق".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، انتقد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإعرابه عن عدم اندهاشه لمقتل بريغوجين في تحطم طائرة.

واتهم ريابكوف بايدن بتجاهل الأعراف الدبلوماسية.

"يجب انتظار نتائج التحقيق"

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وفتح المحققون الروس تحقيقا في الحادث، لكنهم لم يذكروا بعد ما يشتبهون في أنه تسبب سقوط طائرة فجأة من السماء شمال غرب موسكو.

ولم يؤكدوا أيضا رسميًا هويات العشرة الجثث المنتشلة من الحطام.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد تلقى تأكيدا رسميا لمقتل بريغوجين، قال بيسكوف: "إذا استمعت بعناية لبيان الرئيس الروسي، فقد قال إنه سيتم الآن إجراء جميع الفحوص اللازمة، بما في ذلك الفحوص الجينية. وسيتم نشر النتائج الرسمية، بمجرد أن تصبح جاهزة".

وبيسكوف، الذي قال إن بوتين لم يلتق بريغوجين مؤخرًا، قال إن المدة التي ستستغرقها الفحوصات والتحقيقات غير معلومة.

وقال إنه نظرا لذلك من المستحيل البدء في الحديث عما إذا كان بوتين سيحضر جنازة بريغوجين.

وقال بيسكوف"لا يوجد موعد للجنازة بعد، فمن المستحيل الحديث عن ذلك على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم في الوقت الحالي".

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الجمعة إنه لا دليل قاطع على أن بريغوجين كان على متن الطائرة ولكن "من المرجح" أنه قتل.

وقال موقع بازا الإخباري الروسي، الذي يتمتع بمصادر أمنية جيدة، إن المحققين يركزون على نظرية مفادها أنه ربما تم زرع قنبلة أو قنبلتين على متن الطائرة.

وعندم سئل بيسكوف عن مستقبل مجموعة فاغنر، التي يوجد لديها عدد من العقود في أفريقيا ووحدة في بيلاروسيا لتدريب الجيش هناك، قال "لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء الآن، لا أعرف".

وسيتعين على المقاتلين شبه العسكريين الروس أداء اليمين أمام العلم الروسي، حسبما ينص مرسوم رئاسي تم توقيعه الجمعة.

وجاء في المرسوم إن هذا الإجراء يهدف إلى "تشكيل الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن الاتحاد الروسي" وينطبق على أعضاء التشكيلات التطوعية،وهو مصطلح عادة ما يصف مجموعات المرتزقة.

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت أن القانون ينطبق أيضا على الجماعات "التي تساهم في تنفيذ المهام الموكلة إلى القوات المسلحة" ووحدات الدفاع عن الأراضي.

وجاء في المرسوم أنه يجب على المقاتلين التعهد "بالولاء للاتحاد الروسي... والامتثال الصارم لأوامر قادتهم ورؤسائهم، والوفاء بالتزاماتهم بضمير حي".