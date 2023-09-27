مقتل وإصابة المئات إثر حريق في قاعة أفراح شمالي العراق والرئيس العراقي يدعو لفتح تحقيق عاجل

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قوات الإطفاء والدفاع المدني العراقية في مكان الحادث

قبل ساعة واحدة

لقى ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم، وأصيب أكثر من 150 آخرين، فجر الأربعاء، إثر اندلاع حريق أثناء حفل زفاف في أحد قاعات الأفراح بمحافظة نينوى شمالي العراق، وذلك حسب وزارة الصحة العراقية.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن التقارير الأولية تشير إلى أنه اندلع بعد إشعال الألعاب النارية.

وربما تكون الألواح القابلة للاشتعال المستخدمة في بناء المكان قد غذت النيران، ما تسبب في اشتعال النيران في أجزاء من السقف وسقوطها.

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، قاعة الأفراح التي اندلع فيها الحريق

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقي إن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال ومنخفضة التكلفة تنهار خلال دقائق عند اندلاع حريق"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأظهرت صورة نشرتها الوكالة العشرات من رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران، كما أظهرت صور الصحفيين المحليين على وسائل التواصل الاجتماعي البقايا المتفحمة داخل القاعة.

وشوهد رجال الإطفاء وهم يتسلقون فوق حطام المبنى بحثا عن ناجين، صباح الأربعاء.

وقال شهود عيان إن مئات الأشخاص كانوا يحتفلون عندما اشتعلت النيران في المبنى، في حوالي الساعة 22:45 بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء.

وقال نائب محافظ نينوى، حسن العلاق، لوكالة رويترز للأنباء إنه تأكد مقتل 113 شخصا،

لكنه أضاف أن عدد القتلى والجرحى مرجح للارتفاع.

ودعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات فاجعة حريق عرس الحمدانية في محافظة نينوى.

وكتب رشيد في تدوينة له على منصة إكس "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين".

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات السلامة كافة لمنع تكرار حوادث مشابهة.

ونشر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على موقع X المعروف سابقا باسم تويتر أنه طلب من المسؤولين "حشد كل الجهود لتوفير الإغاثة للمتضررين من الحادث المؤسف".

ولقي الزوجان حتفهما في الحريق، بحسب أحمد الدوبرداني، نائب رئيس مديرية صحة نينوى.

وأضاف في حديثه للصحفيين في وقت سابق في مؤتمر صحفي أن خمسين شخصا على الأقل في حالة حرجة، وأصيب نصفهم على الأقل بحروق.

وقال "أغلبية الجرحى احترقت بالكامل. والبعض الآخر احترق ما بين 50 إلى 60 بالمئة من أجسادهم. وهذا ليس جيدا على الإطلاق".

وأضاف أن غالبية المصابين هم من فئة الشباب، ولم يخرج أحد من المستشفى حتى الآن.

وقُتل وجُرح أكثر من 450 شخصاً جراء حريق حفل الزفاف، بحسب ما نشرته جمعية الهلال الأحمر العراقي على موقع إكس.

وقال نجم الجبوري، محافظ نينوى حيث اندلع الحريق، في وقت سابق إنه لا توجد أرقام نهائية للضحايا بعد، ما يشير إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن الحروق والاختناق أو نقص الأكسجين أدت إلى وفاة أكثر الضحايا في قاعة الحفل.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وجثث ضحايا من تحت الأنقاض المتفحمة في محافظة نينوى الشمالية.