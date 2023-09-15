بالصور: صلوات جنازة وإضاءة شموع وتبرعات من أجل ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

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تنوعت وسائل تكريم ضحايا زالزال المغرب وفيضانات ليبيا، ما بين إقامة صلاة الجنازة وإضاءة الشموع وجمع تبرعات مالية للمنكوبين.

إليكم بعض الصور التي جسدت ذلك.

أقيمت صلاة الجنازة (جنازة الغائب) في الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، على أرواح ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.

أمرت السلطات المصرية أئمة المساجد في أنحاء البلاد بصلاة جنازة الغائب، على ضحايا زالزال المغرب وفيضانات ليبيا.

مصريون يؤدون صلاة الجنازة بأحد مساجد القاهرة، عقب صلاة الجمعة، على أرواح الضحايا.

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طلاب مدرسة إعدادية إسلامية في إندونيسيا يشاركون في تلاوة القرآن، على أرواح ضحايا الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، وذلك في منطقة باندا آتشيه يوم الجمعة 15 سبتمبر/ أيلول 2023.

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طلاب مدرسة إعدادية إسلامية في إندونيسيا يتبرعون بأموال، بعد مشاركتهم في تلاوة القرآن وأداء صلاة الجنازة على ضحايا الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، وذلك في منطقة باندا آتشيه.

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أشخاص يحيون ذكرى ضحايا الزلزال في المغرب وفيضانات ليبيا من خلال إضاءة الشموع والصلاة، في مدينة غزة يوم 14 سبتمبر/ أيلول.

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رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، يحضر صلاة الجنازة في طرابلس يوم 12 سبتمبر/ أيلول 2023، على ضحايا كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد.

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أشخاص يؤدون صلاة الجنازة أمام جثامين قتلى الزلزال في المغرب، في قرية "مولاي إبراهيم" بإقليم الحوز القريبة من مركز الزلزال، وذلك يوم التاسع من سبتمبر/ أيلول.

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