ما هي الرقصة السعودية التي أشعل احتفال رونالدو بها فضول الكثيرين حول العالم؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أثار احتفال النجم البرتغالي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

قبل ساعة واحدة

أثار احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الطريقة السعودية، اهتماما واسعا من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية والعالمية. فما هي رقصة العرضة السعودية وكيف ساهم رونالدو بانتشارها وولادة رقصة جديدة تجمع بينها وبين احتفاله الشهير؟

انتشار العرضة وتأثير رونالدو

وكان رونالدو قد ظهر الثلاثاء وهو يؤدي العرضة السعودية، عقب تسجيله هدف النصر الثاني بمرمى نادي الشباب دوري مباريات الدوري السعودي لكرة القدم.

وأثار احتفال النجم البرتغالي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك مقطع الفيديو العديد من وسائل الإعلام العالمية.

وأشاد كثيرون باحترام رونالدو للثقافة السعودية ورغبته في الاندماج في المجتمع السعودي.

ويعتقد البعض أن أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعرضة ساهم بشكل كبير انتشارها عالميًا.

وتساءل مغردون عن إمكانية أن تجاري العرضة انتشار رقصة السامبا البرازيلية وانتشارها في المدرجات والأحداث العالمية.

وأبدى سعوديون سعادتهم بانتشار ثقافتهم حول العالم، الفضول الذي أبداه كثير من الأجانب لمعرفة المزيد عن الرقصة وتاريخها.

وأشاد كثير من المغردين بالقرار السعودي بالدخول بقوة في العالم الرياضي ووصفوه بـ "أعظم القرارات" التي بدأت تظهر نتائجه الإيجابية على المملكة في السياحة والتسويق.

وبالحديث عن تأثير رونالدو القوي، تداول كثيرون مقاطع فيديو تظهر سعوديين وهم يؤدون رقصة أطلق عليها البعض "عرضة رونالدو"، وهي مزيج بين العرضة السعودية، واحتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهير عند تسجيله للأهداف.

وتبدأ الرقصة بحركات العرضة التقليدية، مثل التلويح بالسيوف والتصفيق بالأيدي، ثم يدخل احتفال رونالدو في نهايتها.

وانضم النجم البرتغالي في ديسمبر 2020، إلى نادي النصر السعودي. وأثار هذا الخبر حينها ضجة كبيرة في العالم، وحدثًا تاريخيًا بالنسبة للنادي السعودي، حيث كان أول لاعب من هذا المستوى يلعب في الدوري السعودي.

ما هي رقصة العرضة السعودية ؟

والعرضة السعودية هي رقصة شعبية تقليدية تُؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية. وهي رقصة حربية تقليدية تُؤدَّى تعبيرًا عن الفرح والنصر.

ويعود تاريخ رقصة العرضة السعودية إلى قرون عديدة، حيث كانت تُؤدَّى في المعارك والحروب لرفع الروح المعنوية للمحاربين. واليوم، تُؤدَّى رقصة العرضة السعودية في المناسبات السعيدة والاحتفالات القومية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني السعودي.

وتُؤدَّى رقصة العرضة السعودية عادةً من قبل مجموعة من الرجال الذين يرتدون الدشداشة السعودية والشماغ والعقال. ويحملون السيوف أو الرماح، ويتحركون في صفوف متتالية على إيقاع الطبول والأصوات.