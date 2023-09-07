الحرب في اليمن: كيف ساعد طفل كفيف في إعادة بناء مدرسته في تعز؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "كيف ساعد طفل أعمى في إعادة بناء مدرسته في اليمن؟", المدة 2,45 02:45 التعليق على الفيديو، اليمن: أحمد ذو 11 عاماً يساهم في بناء مدرسة جديدة لقريته

الحرب في اليمن: كيف ساعد طفل كفيف في إعادة بناء مدرسته في تعز؟

قبل 48 دقيقة

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كانت الحرب الأهلية مستمرة في اليمن، مما دفع أفقر دولة في العالم العربي إلى حافة الانهيار.

تراجعت أعمال العنف منذ وقف إطلاق النار العام الماضي لكن لا توجد علامة على اتفاق لإنهاء الصراع.

أحمد هو فتى كفيف ذو شخصية كاريزمية يبلغ من العمر 11 عاماً، وقد ظهر في بي بي سي لأول مرة قبل عامين عندما كان يدرّس فصلاً دراسياً في مدرسة تعرضت للقصف بالقرب من خط المواجهة.