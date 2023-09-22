السلطات الإيرانية تمنع عائلات من إحياء الذكرى الأولى لمقتل أقاربهم في التظاهرات

صدر الصورة، BBC Persian التعليق على الصورة، قالت نسرين شكرامي، التي ظهرت في الصورة عند قبر ابنتها نيكا في مارس/آذار، إنها لا تريد أن يتأذى المشيعون

Author, بارهام غبادي

Role, بي بي سي الخدمة الفارسية

قبل ساعة واحدة

تقول عائلات بعض الأشخاص الذين قتلوا في احتجاجات العام الماضي في إيران إن السلطات منعتهم من إقامة نصب تذكارية في ذكرى وفاتهم.

وقالت نسرين شكرمي، التي أصبحت ابنتها نيكا التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما عند مقتلها، رمزا للاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، إنها اضطرت إلى إلغاء الوقفة الاحتجاجية لإحياء ذكرى مقتل ابنتها يوم الخميس.

وكتبت على إنستغرام: "لا أريد أن يتأذى المشاركون".

وقالت عايدة، شقيقة نيكا، إن المسؤولين حذروا والدتها من أنه سيتم القبض عليها إذا ذهبت إلى القبر.

وقُتل مئات الأشخاص في حملة شنتها قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات العام الماضي. وجاءت هذه الاحتجاجات ردا على وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها، وهي امرأة كانت تبلغ من العمر 22 عاما، بتهمة ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".

وبعد أربعة أيام من وفاة مهسا، تم تصوير نيكا في احتجاج في طهران وهي تشعل النار في حجابها، بينما هتف محتجون آخرون "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

اختفت نيكا ذلك المساء بعد أن أخبرت صديقتها أن الشرطة تطاردها، وعثرت عائلتها في نهاية المطاف على جثتها في المشرحة بعد 10 أيام.

وقالت العائلة إنها ماتت متأثرة بضربات على الرأس ورفضوا تصريحات المسؤولين بأنها قتلت نفسها.

صدر الصورة، BBC Persian التعليق على الصورة، أصبحت نيكا شكارامي رمزا للاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء إيران العام الماضي

كما منعت السلطات عائلة ماهسا أميني من إقامة وقفة احتجاجية عند قبرها في مدينة سقز الغربية يوم السبت الماضي.

وبحسب ما ورد، اعتقل الحرس الثوري والدها أمجد وحذره من إحياء الذكرى قبل إطلاق سراحه.

كما تم استدعاء زوج مينو مجيدي، وهي امرأة كانت تبلغ من العمر 62 عاما عندما أطلقت عليها قوات الأمن النار في مدينة كرمانشاه غربي البلاد، للتوقيع على تعهد مكتوب بعدم إقامة حدث سنوي هذا الأسبوع، وفقا لابنته مهسا بيرائي.

وقالت بيرائي، التي تعيش في المملكة المتحدة، لبي بي سي: "أخبروا والدي أنه لا يستطيع إحياء ذكرى وفاتها، لا في المقبرة ولا حتى في المنزل".

وأضافت أنه نظّم اعتصاما صامتا في منزله يوم الأربعاء، لكن أفراد المخابرات كانوا حاضرين.

وفي الوقت نفسه، هاجمت قوات الأمن عائلة جواد حيدري يوم الخميس، قبل يوم واحد من ذكرى وفاة الشاب الذي كان يبلغ من العمر 39 عاما خلال احتجاج في مدينة قزوين الشمالية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مجموعة من شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع على منزل الأسرة وتضرب عدة أشخاص في الشارع بالخارج.

قالت فاطمة شقيقة جواد حيدري، التي غادرت إيران، إن شقيقهما روح الله اعتقل وإن العديد من أقاربهما أصيبوا في الحادث.

وأضافت: "لقد أخذوا أخي كرهينة. جميع الطرق المؤدية إلى قريتنا مغلقة ومنزلنا تحت الحصار".

اتهمت فاطمة قوات الأمن بالاعتقال التعسفي والترهيب والمضايقة لأفراد من عائلتها في مناسبات متعددة منذ جنازة شقيقها، عندما انتشرت لقطات لها وهي تقص شعرها فوق نعشه بتحدٍ.

في 3 سبتمبر/أيلول، ألقي القبض على والدة عرفان رضائي، وهو رجل كان يبلغ من العمر 21 عاما قُتل بالرصاص أثناء الاحتجاجات في مدينة آمول الشمالية - وفقا لمجموعة الناشطين "تصوير 1500". تم تعطيل حساب فرزانة بارزكار على إنستغرام منذ ذلك الحين.

على الرغم من أن السلطات في إيران استخدمت القوة بشكل متكرر ضد المتظاهرين في السنوات الأخيرة، إلا أن منع العائلات من الحزن يعد خطوة "غير مسبوقة" بالنسبة لها.