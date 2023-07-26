ديمقراطية إسرائيل معرضة للخطر من قبل حكومة يمينية متطرفة تقلص سلطات المحاكم - الغارديان

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قبل 42 دقيقة

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء العديد من القضايا من بينها تصويت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على تعديل يقلص صلاحيات المحكمة العليا وقضاتها، وتأثير تناول الأطعمة المحفوظة والمصنعة والمعالجة على زيادة إصابة الشباب بالسرطان.

نبدأ من صحيفة الغارديان، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "ديمقراطية إسرائيل معرضة للخطر من قبل حكومة يمينية متطرفة تقلص سلطات المحاكم".

وتقول الصحيفة عندما قلص الكنيست سلطة المحكمة العليا في إسرائيل هذا الأسبوع، كانت تلك لحظة محورية في تاريخ البلاد. وتقول إنه إذا تم سن القانون، وصمد أمام الطعن القانوني، فسوف يقوض استقلال القضاء في الدولة ودوره كضامن لقيمه الديمقراطية الليبرالية، لكن هذا هو الثمن الذي يستعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لدفعه للحفاظ على تماسك حكومته - حتى لو تعمقت الانقسامات في إسرائيل.

وتقول الصحيفة إن نتنياهو يترأس أكثر الحكومات قومية وتشددا دينيا منذ تأسيس الدولة، وسياسته هي سياسات الانقسام، ويرى في الذين خرجوا للتظاهر، والذين يهددون بالإضرابات أعداء له. وهو يصورهم على أنهم إسرائيليون ليبراليون يريدون الاحتفاظ بالوضع الراهن الذي يريد المواطنون الأكثر قومية ودينية في البلاد تحطيمه.

وتقول الصحيفة إنه أثناء الإعراب عن مطالبهم بحماية الديمقراطية داخل إسرائيل، كان المتظاهرون أكثر هدوءا بشكل ملحوظ بشأن حرمان الفلسطينيين من الحريات في الضفة الغربية، التي احتلتها القوات الإسرائيلية منذ عام 1967.

وترى الصحيفة أن الأهمية السياسية للحلفاء المتطرفين لنتنياهو تتزايد بسبب التوسع غير المنضبط للمستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة والارتفاع الحاد في عدد السكان الأرثوذكس المتطرفين. وتقول الصحيفة إن الأحزاب اليمينية المتطرفة حصن الحكومة، حيث ترى أن المحكمة العليا تقف حجر عثرة أمام طموحاتهما.

وترى الصحيفة أن نجاح اليمين المتطرف يعود إلى نتنياهو، الذي تسبب في استقطاب السياسة الإسرائيلية في السنوات الخمس عشرة الماضية. وتقول إن نتنياهو قام بتطبيع العنصرية الصريحة والتشهير السياسي والأكاذيب.

الأطعمة المعالجة

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وفي صفحة الرأي في صحيفة الغارديان أيضا نقرأ مقالا لديفي سريدهار، رئيسة قسم الصحة العامة في جامعة إدنبرة، بعنوان "لماذا بدأت السرطانات المبكرة في الانتشار؟ قد يرجع ذلك لاتباع نظام غذائي من الأطعمة فائقة المعالجة".

وتقول الكاتبة إنه في جميع البلدان ذات الدخل المرتفع، مثل بريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة، أصبحت السرطانات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أكثر شيوعا.

وتقول إن هذا يعد نمطا غير معتاد نظرا لأن السرطان كان يُنظر إليه لعقود على أنه مرض الشيخوخة. وتقول إن الزيادة في معدلات الإصابة بالسرطان لدى الشباب جاءت مفاجئة وصارخة، حيث تشير بيانات مجموعة العشرين للدول الصناعية إلى أنه بين عامي 1990 و 2019 ، ارتفعت معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 22٪ في الفئة العمرية 25-29. ومعدلات السرطان في الفئة العمرية التالية ، 30-34 ، هي في أعلى مستوى على الإطلاق.

وتقول الكاتبة إنه لفهم سبب حدوث ذلك بالضبط، نحتاج إلى النظر تحت المظلة العريضة "للسرطان"، إلى نوع معين من السرطان وعوامل الخطر المرتبطة به. وتقول إن الزيادة في السرطانات المبكرة الظهور منذ عام 1990 تتمثل بشكل رئيسي في سرطان الثدي والقولون والمريء والكلى والكبد والبنكرياس. وهذا يعني أنه من الواضح أن هناك مجموعة محددة من الأعضاء والأنسجة التي تحدث فيها هذه السرطانات، لذلك يمكننا النظر في العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر عليهم جميعًا.

وترى الكاتبة إنه في حين أن السرطان نفسه عبارة عن مجموعة معقدة من الأمراض، فإن عوامل الخطر بشكل عام هي نفسها: التدخين، وشرب الكحول، والسمنة، وقلة النشاط البدني ، وسوء التغذية. وتقول الكاتبة إن النظام الغذائي هو عامل رئيسي في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان لدى الشباب.

فيروس ميرس كوف

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وننتقل إلى صحيفة الاندبندنت وتقرير بعنوان "إصابة رجل بفيروس ميرس كوف الذي قد يسبب الوفاة في أبو ظبي". وتقول الصحيفة إن نتائج الفحوص أثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 28 عاما بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) القاتلة في أبو ظبي، حسبما أفادت لمنظمة الصحة العالمية.

وتقول الصحيفة إنه تم نقل الرجل، الذي تم تحديده على أنه غير إماراتي مقيم في العين، إلى المستشفى الشهر الماضي إثر إصابته بأعراض مثل القيء وألم في الجانب الأيمن وعسر البول.

ويقول التقرير إنه في 13 يونيو / حزيران، نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حكومي في حالة حرجة ووُضع على جهاز التنفس الاصطناعي. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه عندما بدأت حالته في التدهور، تم جمع مسحة من البلعوم في 21 يونيو/حزيران وأثبتت إصابة الرجل بالفيروس بعد يومين.

ويضيف أن مسؤولي الصحة رصدوا 108 أشخاص كان الرجل على اتصال بهم لكن لم يجدوا إصابات ثانوية حتى الآن.