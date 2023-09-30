بالصور: أبرز الأحداث في العالم هذا الأسبوع

قبل ساعة واحدة

مجموعة مختارة من الصور الإخبارية القوية التي تم التقاطها حول العالم خلال هذا الأسبوع.

صدر الصورة، JAMES MANNING / PA MEDIA

امرأة تضع الزهور بالقرب من مكان حادث مقتل الفتاة إليان أندام، 15 عاما، طعنا في كرويدون، جنوب لندن،. كانت تلميذة الصف الحادي عشر قد نزلت للتو من حافلة ذات طابقين مع مجموعة من الأصدقاء عندما تعرضت للهجوم.

صدر الصورة، LOUISA GOULIAMAKI / REUTERS

أناستاسيا تساجكاراكاكي، 60 عاما، تقف بجوار متعلقاتها خارج منزلها الذي غمرته المياه بعد مرور العاصفة دانيال عبر قريتها كوسكيناس، اليونان.

صدر الصورة، ESA ALEXANDER / REUTERS

وضع علامة على إصبع شخص في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إيسواتيني، حيث يواصل الملك مسواتي الثالث الحكم باعتباره آخر ملك مطلق في أفريقيا. ويلعب البرلمان دورا استشاريا للملك، الذي يعين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

صدر الصورة، DYLAN MARTINEZ / REUTERS

الصينية يانغ جيايو، تعبر خط النهاية لتفوز بالميدالية الذهبية في نهائي سباق المشي لمسافة 20 كم للسيدات متفوقة على صاحبة الميدالية الفضية ما زينشيا في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

صدر الصورة، LEE SMITH / REUTERS

أشخاص يقفون بجوار الشجرة التاريخية في سيكامور جاب، بجانب جدار هادريان في نورثمبرلاند، التي تم قطعها في منتصف الليل. ويعتقد مسؤولو هيئة منتزه نورثمبرلاند الوطني أن الشجرة، المعروفة باسم شجرة روبن هود، "قُطعت عمدا".

صدر الصورة، KEEGAN BARBER / NASA

عاملون في وكالة ناسا يفحصون كبسولة تحتوي على عينات من الكويكب بينو عندما هبطت في صحراء يوتا. ويأمل العلماء أن تحتوي هذه المادة على مؤشرات حول كيفية بدء الحياة على الأرض. وبقيت المركبة الفضائية أوزوريس ريكس في الفضاء بعد إطلاق الكبسولة التي تحتوي على العينات.

صدر الصورة، YARA NARDI / REUTERS

تصوير أحد مشجعي فريق الولايات المتحدة الأمريكية في الحفرة السابعة في نادي ماركو سيمون للجولف والنادي الريفي في روما، إيطاليا، خلال كأس رايدر 2023.

صدر الصورة، BEN BIRCHALL / PA MEDIA

زعيم الديمقراطيين الليبراليين في بريطانيا إد ديفي (في الوسط)، يصل مع النائبين ديزي كوبر (في الأمام على اليسار)، وليلى موران (في الأمام على اليمين)، بالإضافة للمرشحين البرلمانيين لمؤتمر الديمقراطيين الليبراليين في مركز مؤتمرات بورنموث.

صدر الصورة، STEPHANIE LECOCQ / REUTERS

عارضة أزياء تقدم زيا للمصمم كيفن جيرمانير، كجزء من عرض مجموعة الملابس النسائية الجاهزة لربيع وصيف 2024 لعلامته التجارية Germanier في أسبوع الموضة في باريس.

صدر الصورة، JAMES WENDLINGER / GETTY IMAGES