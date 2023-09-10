توجيه تهمة الهروب لجندي بريطاني سابق متهم بالإرهاب والتجسس لصالح إيران

صدر الصورة، METROPOLITAN POLICE

Author, هاريسون جونز

Role, بي بي سي نيوز

قبل 25 دقيقة

اتُهم دانييل خليفة بالفرار من سجن واندسوورث، بعد اعتقاله يوم السبت عقب مطاردة استمرت أربعة أيام.

ومن المقرر أن يمثل الجندي البريطاني السابق البالغ من العمر 21 عاما، أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية يوم الاثنين.

وألقي القبض على خليفة على الطريق في نورثولت، بعد أن سحبه ضابط شرطة يرتدي ملابس مدنية من فوق دراجة.

كان خليفة قد هرب من السجن صباح الأربعاء بالاختباء تحت شاحنة لتوصيل طعام.

وقالت شرطة العاصمة إنه اتُهم بالفرار في 6 سبتمبر/أيلول أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي في سجن "إتش إم بي واندسوورث" في انتظار المحاكمة في أولد بيلي، وهو ما يتعارض مع القانون العام.

وكان خليفة محتجزا احتياطيا في السجن الواقع جنوب غرب لندن، بعد أن اتهم سابقا بموجب قانون إفشاء الأسرار الرسمية وقانون الإرهاب.

ويُتهم خليفة بمحاولة التجسس لصالح دولة معادية، في إشارة إلى إيران، والحصول على معلومات من المحتمل أن تساعد من يسعى لارتكاب أو الإعداد لعمل إرهابي. كما أنه متهم أيضا بالتخطيط لزرع قنبلة مزيفة، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه.

وقد أثار هروبه تساؤلات حول الأمن في سجن واندسوورث؛ حيث قال وزير العدل أليكس تشالك لبي بي سي إنه بدأ تحقيقات في الحادث.

ويقول تشالك إن التحقيقات الأولية حول حادث الهروب، أكدت تطبيق البروتوكولات الأمنية الصحيحة في ذلك الوقت، ووجود الحراس.