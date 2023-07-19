ليفربول يوافق على بيع جوردان هندرسون للاتفاق السعودي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يتبقى عامان في عقد هندرسون مع ليفربول

Author, مانديب سانغيرا

Role, بي بي سي الرياضية

قبل ساعة واحدة

وافق نادي ليفربول الإنجليزي على اتفاق مبدئي لبيع لاعب وسطه جوردان هندرسون، لنادي الاتفاق السعودي مقابل 12 مليون جنيه استرليني علاوة على الإضافات.

وسافر هندرسون إلى ألمانيا مع "الريدز" لقضاء معسكر تدريبي، لكنه لم يشارك في المباراة الودية ضد فريق كارلشروهر.

ويتبقى في عقد اللاعب الإنجليزي، البالغ من العمر 33 عاما، عامان في ملعب الأنفيلد.

وأصبح قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد مدربا لفريق الاتفاق مؤخرا.

وتبع الاتفاق لبيع هندرسون عرض تلقاه ليفربول بقيمة 40 مليون جنيه استرليني من نادي الاتحاد السعودي، يوم الجمعة، لشراء لاعب الوسط فابينيو.

على عكس هندرسون، لم يسافر اللاعب البرازيلي الدولي البالغ من العمر 29 عاما إلى ألمانيا بينما تم تحديد مستقبله.

انتقل عدد من اللاعبين البارزين إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف، بما في ذلك مهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما ولاعب خط وسط تشيلسي السابق نغولو كانتي.

انضم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق إلى الأهلي بعد انتهاء عقده في الأنفيلد، كما تم ربط جناح مانشستر سيتي رياض محرز بالنادي.

وانضم هندرسون إلى ليفربول من سندرلاند في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني في يونيو/حزيران 2011.

وخاض هندرسون 43 مباراة مع "الريدز" الموسم الماضي المخيب للآمال، فقد احتلوا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرجوا من دوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، لعب هندرسون 491 مباراة مع ليفربول، وسجل 33 هدفا وسجل 58 تمريرة حاسمة.

كان هندرسون قائد الفريق عندما فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا في عام 2019، قبل أن يفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في وقت لاحق من ذلك العام.

كان أيضا قائد الفريق عندما فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 لينهي انتظارا دام 30 عاما للحصول على اللقب.