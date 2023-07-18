عبد العزيز بن سعود بن نايف: ما قصة الكويتي الذي "أساء" لوزير الداخلية السعودي وكيف ردت الداخلية الكويتية؟

صدر الصورة، Google التعليق على الصورة، الأمير السعودي ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

قبل ساعة واحدة

تصدر اسم وزير الداخلية السعودي مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية بعد تغريدة المواطن الكويتي حامد بويابس التي كادت أن توتر العلاقات بين البلدين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات للمواطن الكويتي حامد بويابس، هاجم فيها وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، زاعما متاجرة جمارك السعودية ببضائع كويتية.

وقال بويابس في تغريداته التي أثارت الجدل: "المدعو "عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود". وزير الداخلية السعودي أنت بالنسبة لي نكرة ولا أتشرف بمعرفتك! الذي أعرفهُ يقيناً أن مرتزقة من موظفي جمارك وطنك يُتاجرون بقوت شعب الكويت عبر تهريب رخيص! تفضل.. شاهد معي كيف يتم السماح لتهريب كل هذا القُبح الرخيص لنعم الكويت عليكم".

وأرفق حامد تغريداته بفيديو مصور من جزأين "يوثق تهريب الجمارك السعودية للبضائع الكويتة" بحسب ادعائه.

وزارة الداخلية الكويتية

أثارت تغريدات الموطن الكويتي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع بوزارة الداخلية الكويتية للتدخل.

فغردت الدخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر بالقول: "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة".

‏وأضافت الداخلية: "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة، تؤكد الوزارة أنه تم إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية".

‏وتابعت: "فإن وزارة الداخلية لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، وتؤكد وزارة الداخلية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "‏وتهيب الوزارة بالجميع عدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".

الأمير عبدالرحمن بن مساعد

ومن جهته رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الاتهامات التي طالت وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والجمارك السعودية بتغريدة قال فيها: "هذا سليل الأكرمين الشامخ السمح، عبدالعزيز المرجلة والعزم والصفح، قولوا لنابحْ رابضٍ لَه على سفْْح، أعلى الجبل ما يوصله لجّة النَّبْحْ!".

وفي تغريدة منفصلة أعاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد نشر بيان وزارة الداخلية الكويتية والتي ردت فيها على الاتهامات الموجهة للمسؤول السعودي.

مواقع التواصل الاجتماعي

وبعد تغريدة الكويتي حامد تركي بويابس، تصدر وسم #عبدالعزيز_بن_سعود_بن_نايف قائمة الأكثر انتشارا في السعودية.

وتداول ناشطون العديد من التغريدات المؤيدة لوزير الداخلية السعودي، والإنجازات التي قام بها في المملكة.

وأشاد سعوديون بسرعة وزارة الدخلية الكويتية بالتدخل ضد كل من يحاول المساس بالعلاقات بين البلدين.

وحرص المغردون الكويتيون على تعبيرهم عن مشاعر المحبة والأخوة التي تربط البلدين.

فقال محمد أحمد الملا: "نستنكر الإساءة بحق سمو وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما يجمع السعودية و الكويت أكبر من أي مسيء و هم لا يمثلون الكويت و أهلها".