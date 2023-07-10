ثريدز يجمع 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع

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Author, شيونا مكالوم

Role, مراسلة شؤون التكنولوجيا

قبل ساعة واحدة

تمكن تطبيق ثريدز الذي يهدف إلى منافسة تويتر من جمع أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام منذ إطلاقه، وفقاً لبيانات جديدة.

وهذا يعني أن تطبيق ثريدز، الذي أطلقته شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستغرام، قد تجاوز رقماً قياسياً، كان حققه تطبيق تشات جي بي تي من شركة "أوبن إيه آي".

وتم إطلاق ثريدز على متاجر تطبيقات كل من آبل وأندرويد في 100 دولة حول العالم يوم الأربعاء الماضي.

لكن التطبيق غير متوفر في أوروبا حتى الآن، بسبب عدم اليقين بشأن تشريعات خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك أيضاً، إن التطبيق جمع 10 ملايين مستخدم خلال الساعات السبع الأولى من إطلاقه وأكثر من 30 مليوناً بحلول صباح يوم الخميس.

وبعد حوالي 24 ساعة، تضاعف هذا الرقم.

ومع جمع التطبيق لـ 100 مليون مستخدم، وفقاً للأرقام الواردة من منصة البيانات "كويفر كوانتيتيتف"، فإن قاعدة ثريدز من المستخدمين تمثل أقل من ثلث نسبة مستخدمي تويتر فقط، الذي يُعتقد أنهم يبلغون 350 مليون.

وأصبح بعض مستخدمي تويتر محبطين منذ أن تولى الملياردير إيلون موسك زمام الأمور. وتم إلغاء آلاف الوظائف منذ تولي ماسك الإدارة والإعلان عن عدد من التغييرات للمساعدة في تحقيق إيرادات على تويتر.

وظهر منافسون آخرون لتويتر، مثل ماستودون وبلوسكاي، لكنهم فشلوا في جمع قاعدة كبيرة من المستخدمين.

واستفاد ثريدز من كونه مرتبطا بإنستغرام الذي يضم أكثر من مليار مستخدم.

وسيظهر في الصفحة الشخصية للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في ثريدز، رابطاً إلى صفحتهم على إنستغرام ولكن لديهم خياراً لإخفاء ذلك.

ومن أجل التسجيل في ثريدز، يجب أن يكون لدى المستخدمين حساب على إنستغرام.

ولا يمكن إلغاء تنشيط حساب ثريدز الخاص بك من دون إلغاء تنشيط حسابك المرتبط به على إنستغرام.

ولكن في المقابل، لا يؤدي إلغاء المستخدم تنشيط حسابه على ثريدز إلى إلغاء تنشيط حسابه على إنستغرام.

وتقول ميتا إن إلغاء التنشيط سيؤدي إلى أن يصبح حسابك في ثريدز غير مرئي، وينسحب الأمر بذلك على منشوراتك وتفاعلاتك مع منشورات الآخرين.

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تهديد قانوني

منذ إطلاق ثريدز، هدد تويتر المنافس بإجراءات قانونية.

واتهم محامي تويتر زوكربيرغ "بالاختلاس المنهجي والمتعمد وغير القانوني للأسرار التجارية والملكية الفكرية الأخرى لتويتر"، لإنشاء ثريدز.

وزعم تويتر أن ميتا عينت موظفين سابقين "كان لديهم ولا يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية الخاصة بتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية". ونفت ميتا من جهتها هذه الاتهامات.

ويمكن للمستخدمين في ثريدز نشر نص يتألف مما يصل إلى 500 حرف، بينما يحدد تويتر ذلك بـ280 حرفاً فقط.

ويسمح كلا التطبيقين للأشخاص بنشر الروابط والصور ومقاطع الفيديو.

لكن القواعد التي تحكم المحتوى الذي يمكن نشره على التطبيقين تختلف، إذ يُحظر العُري والصور الفاضحة "غير المناسبة أو الآمنة" على ثريدز. والمصطلح الأخير هو مصطلح خاص بعالم الإنترنت يستخدم لوصف المحتوى الذي يتضمن العري أو الإباحية.