مصنع للجعة يصبغ ميناءً يابانياً بالأحمر القاني

صدر الصورة، 11TH REGIONAL COAST GUARD HEADQUARTERS التعليق على الصورة، تقول مصانع أوريون للجعة إن السائل الأحمر تسرب من مزاريب مياه الأمطار فيها

قبل ساعة واحدة

تحوّل ميناء في اليابان إلى لون الدم الأحمر القاني، مما أثار الرعب لدى السكان ودفع مصنعاً للجعة إلى الاعتذار.

وقالت مصانع أوريون للجعة إن صبغة لتلوين الطعام تسربت إلى أحد الأنهار وتسببت باصطباغ الميناء باللون الحمر، مضيفة بأن الصبغة لا تشكل خطراً على الصحة.

لكنها اعتذرت عن "تسببها بمشاكل وقلق هائلين" لسكان مدينة ناغو في أوكيناوا.

ووصف بعض السكان المياه القرمزية بأنها "شنيعة" على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قال آخرون إنها بدت "سامة".

وتقول السلطات الصحية الأمريكية إن مادة "بروبيلين غلايكول"، التي تستخدم لامتصاص الماء الزائد، "تعتبر آمنة بوجه عام" للاستخدام في الطعام.

وقع التسرب، الذي يعتقد بأن مصدره أحد أنظمة التبريد في المصنع، الثلاثاء، وتم سده عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، بحسب وسائل إعلام يابانية. وتسرب إلى النهر من خلال مزاريب المطر.

صدر الصورة، 11TH REGIONAL COAST GUARD HEADQUARTERS التعليق على الصورة، تحولت المياه في ميناء مدينة ناغو إلى اللون الحمر القاني

صدر الصورة، 11TH REGIONAL COAST GUARD HEADQUARTERS التعليق على الصورة، تقول مصانع أوريون للجعة إن التسرب لا يشكل خطراً على الصحة

وأبلغ رئيس مصانع أوريون للجعة هاجيمي مورانو وسائل إعلام يابانية أن الشركة تحقق بكيفية حصول التسرب، مضيفاً بأنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الحادث.

إضافة إلى الصيد، فإن ناغو مشهورة بمزارع الأناناس فيها.