مصنع للجعة يصبغ ميناءً يابانياً بالأحمر القاني
تحوّل ميناء في اليابان إلى لون الدم الأحمر القاني، مما أثار الرعب لدى السكان ودفع مصنعاً للجعة إلى الاعتذار.
وقالت مصانع أوريون للجعة إن صبغة لتلوين الطعام تسربت إلى أحد الأنهار وتسببت باصطباغ الميناء باللون الحمر، مضيفة بأن الصبغة لا تشكل خطراً على الصحة.
لكنها اعتذرت عن "تسببها بمشاكل وقلق هائلين" لسكان مدينة ناغو في أوكيناوا.
ووصف بعض السكان المياه القرمزية بأنها "شنيعة" على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قال آخرون إنها بدت "سامة".
وتقول السلطات الصحية الأمريكية إن مادة "بروبيلين غلايكول"، التي تستخدم لامتصاص الماء الزائد، "تعتبر آمنة بوجه عام" للاستخدام في الطعام.
وقع التسرب، الذي يعتقد بأن مصدره أحد أنظمة التبريد في المصنع، الثلاثاء، وتم سده عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، بحسب وسائل إعلام يابانية. وتسرب إلى النهر من خلال مزاريب المطر.
وأبلغ رئيس مصانع أوريون للجعة هاجيمي مورانو وسائل إعلام يابانية أن الشركة تحقق بكيفية حصول التسرب، مضيفاً بأنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الحادث.
إضافة إلى الصيد، فإن ناغو مشهورة بمزارع الأناناس فيها.
وتصنّع أوريون جعة تحمل اسمها وهي معروفة بطعمها الخفيف. وتلك الجعة هي الجعة الخاصة بجزيرة أوكيناوا الاستوائية والتي تميزها عن البر الرئيسي الياباني.