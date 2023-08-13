الأسبوع في صور: سباق شيكاغو للبط المطاطي وحرائق غابات في هاواي

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تجمع آلاف الأشخاص على الواجهة البحرية خارج منزل سينيد أوكونور في براي في مقاطعة ويكلو، أيرلندا، لمشاهدة موكب جنازتها في طريقها إلى مراسم دفن خاصة. تم الإعلان عن وفاة المغنية، عن عمر يناهز 56 عاما، بعد العثور عليها غير مستجيبة في منزلها بلندن قبل أسبوعين