هل سيُسجن ترامب لتلاعبه بنتائج انتخابات 2020 ؟

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دونالد ترامب: الرئيس السابق يسلّم لنفسه لسلطات جورجيا

هل سيُسجن ترامب لتلاعبه بنتائج انتخابات 2020 ؟

دونالد ترامب: الرئيس السابق يسلّم لنفسه لسلطات جورجيا