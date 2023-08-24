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هل سيُسجن ترامب لتلاعبه بنتائج انتخابات 2020 ؟
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Play video, "هل سيُسجن ترامب لتلاعبه بنتائج انتخابات 2020 ؟", المدة 1,19
01:19
التعليق على الفيديو،
دونالد ترامب: الرئيس السابق يسلّم لنفسه لسلطات جورجيا
هل سيُسجن ترامب لتلاعبه بنتائج انتخابات 2020 ؟
قبل 22 دقيقة
دونالد ترامب: الرئيس السابق يسلّم لنفسه لسلطات جورجيا
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