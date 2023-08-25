كيف علق بوتين على حادث الطائرة التي يعتقد أن زعيم فاغنر كان على متنها؟
كيف علق بوتين على حادث الطائرة التي يعتقد أن زعيم فاغنر كان على متنها؟
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة على حادث تحطم الطائرة الذي يعتقد أن زعيم فاغنر ومساعده لقيا حتفهما فيه.
وكانت السلطات الروسية أكدت أن اسم بريغوجين على قائمة الركاب وأن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم وتم العثور على جثثهم.
وتقول روسيا إنها تحقق في الحادث وسط تكهنات دولية حول سبب تحطم طائرة "إمبراير ليجاسي" في الجو.
وقالت مصادر دفاعية بريطانية لبي بي سي إن وكالة الاستخبارات الروسية FSB هي المسؤولة على الأرجح
كانت مجموعة مرتزقة فاغنر نشطة للغاية في أوكرانيا حتى قاد بريغوجين تمردًا قصير الأمد في يونيو حزيران الماضي فيما أطلق عليه بوتين اسم "الخيانة" في ذلك الوقت.