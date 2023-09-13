روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم صاروخي وآخر بحري على شبه جزيرة القرم

صدر الصورة، Mikhail Razvozhayev التعليق على الصورة، أظهرت صورة نشرها حاكم القرم المُعين من روسيا على تيليجرام ألسنة اللهب تلتهم ما بدا أنها سفينة

Author, بول آدامز وأويفي والش

Role, بي بي سي نيوز

Reporting from كييف، أوكرانيا

قبل 47 دقيقة

قالت روسيا إن أوكرانيا قامت بإطلاق 10 صواريخ وثلاث قوارب مُسيرة في هجوم على مقر أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

وأفادت روسيا بأن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق كبير في حوض بناء السفن في سيفاستوبول، مما أسفر عن إصابة 24 شخصاً.

وزعم الحاكم المُنصب من قبل موسكو، ميخائيل رازفوزاييف، أن معظم الأهداف التي هاجمت القرم تم اعتراضها.

وقالت روسيا إن سفينتين لديها تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ كروز.

تُظهر الصورة التي شاركها رازفوزاييف، على تيليجرام، ألسنة اللهب تلتهم على ما تبدو أنها سفينة في الميناء، بينما كان يتحدث في هاتفه.

يُعتقد أن الهجوم وقع في منطقة لإصلاح السفن، و من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي سفن أو غواصات راسية في الحوض الجاف، قد تعرضت لأضرار.

وتظهر الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم تتمكن بي بي سي من التحقق منها بعد، عدة انفجارات كبيرة في المنطقة.

ويبدو أن حقيقة تمكن بعض الصواريخ من تجاوز الدفاعات الجوية الروسية، والتي فيما ويبدو أنها تسببت في أضرار جسيمة، ستثير قلقاً حقيقياً في موسكو.

زعمت وزارة الدفاع الروسية، أن سبعة من الصواريخ تم إسقاطها وتم تدمير القوارب الثلاثة المُسيرة. دون أن يصدر تعليق من أوكرانيا بعد، على الهجوم في القرم.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، استمر الدخان في التصاعد في سماء سيفاستوبول صباح اليوم بعد الهجوم الذي استهدف مرفأ السفن في المدينة في شبه جزيرة القرم

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وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، بشكل غير قانوني، من أوكرانيا في عام 2014، ويظهر هذا الهجوم مدى الصراع من أجل فرض النفوذ على المياه. وقد دأبت أوكرانيا على التأكيد أن هدفها النهائي وهو استعادة شبه الجزيرة.

سبق لأوكرانيا استهداف سيفاستوبول والأسطول البحري الروسي في البحر الأسود من قبل، ولكن يبدو أن هذا هو أحد أكثر الهجمات المنسقة حتى الآن. ويثير هذا الهجوم أسئلة حول الأسلحة التي تم استخدامها في هذا الهجوم، فمن الممكن أن الهجوم قد تم بصواريخ بعيدة المدى تم توريدها من الغرب، ومن الممكن أيضاً أنه تم باستخدام صواريخ "نبتون" الأوكرانية الصنع.

وقد اكتسبت صواريخ نبتون شهرتها عندما استخدمت في إغراق سفينة "موسكوفا" - السفينة الحربية الرئيسية للأسطول البحري الروسي في البحر الأسود.

في الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن طائرات مُسيرة روسية، تسببت في أضرار في ميناء إسماعيل الأوكراني – المخصص للحبوب- على نهر الدانوب.

قال حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كيبر، إن ستة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي تسبب في حدوث حريق وأضرار في البنية التحتية.