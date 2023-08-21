إطفاء شاشات العرض العامة في بغداد بعد عملية قرصنة بثّت فيلما إباحيا

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قبل ساعة واحدة

أمرت السلطات العراقية بإغلاق جميع شاشات الإعلانات الإلكترونية في بغداد بعد تعرض إحدى الشاشات للقرصنة وعرض فيلم إباحي.

ووقع هذا الاختراق لشاشة عند تقاطع طرق رئيسي في العاصمة العراقية، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولا واسعا للفيديو.

وأفادت الشرطة العراقية بأنها اعتقلت يشتبه بضلوعه في الحادثة، وأضافت أنه يعمل تقنيا وقام بالاختراق انتقاما من تعرضه لمشاكل مالية مع الشركة المشغلة لشاشات الإعلانات.

وكان مصدر مصدر أمني قد قال لوكالة فرانس برس إنّ "شخصاً تمكّن مساء السبت من تهكير إحدى شاشات الإعلانات في تقاطع عقبة بن نافع وعرض فيلم إباحي لعدة دقائق قبل أن نتمكّن من قطع كابل الكهرباء"عن الشاشة.

وأشار المسؤول إلى أن "المشاهد غير الأخلاقية" دفعت السلطات إلى "إيقاف جميع شاشات الإعلانات - والتي عادة ما تُستخدم للإعلان عن منتجات أو سياسيين - في بغداد" ريثما تتم مراجعة تدابير الأمان.