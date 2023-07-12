رسائل جديدة من شاب آخر عن مذيع بي بي سي الذي طالته تهم بدفع أموال لقاصر مقابل صور جنسية

صدر الصورة، PA Media

Author, لاريسا كينيلي - لوسي مانينغ - ماري جاكسون

Role, بي بي سي نيوز

قبل 33 دقيقة

قال شاب عشريني لبي بي سي نيوز إنه شعر بالتهديد من المذيع في بي بي سي، المتورط في دفع أموال مقابل الحصول على صور جنسية صريحة من قاصر لم تتحدد هويته أيضا.

وبحسب المعلومات فقد تواصل المذيع مع الشاب، في أوائل العشرينات من عمره لأول مرة من خلال تطبيق مواعدة، وأخفى عنه هويته الحقيقية.

وكشف المراهق أنه تعرض لضغوط للقاء المذيع لكنه لم يفعل ذلك.

وعندما ألمح الشاب عبر الإنترنت إلى أنه قد يكشف عن هوية المذيع، تلقى رسائل مسيئة مليئة بالشتائم.

وفي حديثه مع بي بي سي، أكمل الشاب، والذي قال إن لا علاقة له بالقاصر الآخر الذي كشفت صحيفة ذا صن عن قصته وحصوله على أموال من مذيع مقابل صور جنسية، أنه كان خائفا من نفوذ المذيع.

وقال الشاب مجهول الهوية، إن التهديدات الواردة في الرسائل، التي اطلعت عليها بي بي سي وتحققت منها، قد أخافته وما زال خائفا.

تثير المزاعم الجديدة عن سلوك التهديد والبلطجة الذي استخدمه المذيع البارز، أسئلة جديدة حول سلوكه، بعد الكشف عن تورطه في قضية أخرى مع مراهق.

وتواصلت إدارة بي بي سي مباشرة مع المذيع ومن خلال محاميه لكنها لم تتلق أي رد على الادعاءات الأخيرة.

وبحسب المعلومات، بعد أن اتصل المذيع بالشاب لأول مرة على تطبيق المواعدة ، انتقلت المحادثة إلى منصات أخرى.

وفي هذه المرحلة من العلاقة كشف المذيع عن هويته وطلب من الشاب ألا يخبر أحدا، بحسب ما قال الشاب.

لكن بعد ذلك، ألمح الشاب عبر الإنترنت إلى أنه كان على اتصال بمذيع في بي بي سي، وألمح إلى أنه سوف يكشف عن اسمه في وقت ما.

وأمام هذا الموقف رد المذيع على الشاب وأرسل له رسائل التهديد.

تحققت بي بي سي من أن رسائل التهديد تم إرسالها بالفعل من رقم هاتف يخص المذيع الذي يعمل لديها.

كما اطلعت بي بي سي على منشور الشاب عبر الإنترنت.

ورغم أن الشاب تحدث مباشرة إلى بي بي سي، إلا أنه لم يتقدم بشكوى إلى وحدة التحقيقات في بي بي سي، التي تنظر في مثل هذه الادعاءات.

وفي حديثها للصحفيين في ليتوانيا، قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني، إنها لم تر هذه المزاعم الجديدة، لكنها حثت الضحايا على التقدم للحصول على الدعم والتحقيق في مزاعمهم.

ظهرت ادعاءات بشأن مذيع بي بي سي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، في صحيفة الصن البريطانية لأول مرة مساء الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن أم قولها إن طفلها، البالغ من العمر الآن 20 عاما، قد استخدم الأموال التي حصل عليها من المذيع مقابل صور فاضحة لشراء مخدر الكوكايين، وأعربت عن خوفها من أن "ينتهي به الأمر ميتا".

وقال محامي القاصر مجهول الهوية، إن الاتهامات ضد المذيع التي أوردتها صحيفة الصن كانت "هراء"، لكن أسرته هي من تريد أن يكون هناك حساب للمذيع.

دافعت بي بي سي عن طريقة تعاملها مع تحقيقها في الادعاءات.

وقال المدير العام لبي بي سي تيم ديفي، في مؤتمر صحفي إنه لم يتم التحدث إلى المذيع حتى يوم الخميس الماضي، أي بعد سبعة أسابيع من تقديم الشكوى الأولى إلى المؤسسة.

وقالت بي بي سي إنها أجرت محاولتين للاتصال بالعائلة المعنية، قبل أن تتواصل معهم صحيفة الصن بمزاعم جديدة الأسبوع الماضي.

أوقفت بي بي سي الآن تحقيقها حول ما حدث، فيما تتولى الشرطة التحقيق في الأمر.