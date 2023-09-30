ما قصة تماثيل عين غزال ولماذا احتفل بها غوغل اليوم؟

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قبل 39 دقيقة

احتفل محرك البحث "غوغل" اليوم بتماثيل عين غزال القديمة، التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 8 آلاف عام، حيث تحول شعار محرك البحث التقليدي إلى رسم يحاكي هذه التماثيل. فما هي هذه التماثيل وأين تم اكتشافها ولماذا يحتفل بها موقع غوغل اليوم؟.

واكتشفت التماثيل لأول مرة في الموقع الأثري عين غزال شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان في 30 سبتمبر 1983، وتم العثور على مجموعة ثانية عام 1985.

واحتفل اليوم محرك البحث غوغل بذكرى اكتشاف التماثيل ووصفها بمنشور على منصة إكس بأنها "من أقدم النماذج التي صورت الشكل البشري ولها أهمية كبيرة في فهم تاريخ الإنسان وتطوّره".

أبرز المعلومات عن تماثيل عين غزال

تم العثور على التماثيل في موقع عين غزال، وهو موقع أثري يقع في الشمال الشرقي من مدينة عمان، الأردن.

تعود التماثيل إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري، والذي يتراوح من 12000 إلى 5500 قبل الميلاد.

تم العثور على التماثيل في مخابئ تحت الأرض، مما يشير إلى أنها كانت تُستخدم في طقوس دينية أو روحية.

تتميز التماثيل بحجمها الكبير، حيث يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، وبتعبيراتها الدقيقة.

وبحسب المتحف الوطني الأردني تعد تماثيل عين غزال أقدم تماثيل جصية في التاريخ ويبلغ عددها نحو 36 تمثالًا.

لماذا صنع النحاتون القدماء هذه التماثيل؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أحد تماثيل عين غزال المعروضة في متحف اللوفر في باريس

وبحسب الصفحة التي خصصها موقع غوغل للتعريف عن التماثيل، لا يملك الباحثون حتى الآن إجابات محددة حول سبب صنع تماثيل عين غزال، إلا أنه من المعروف أنه بعد أن أدت التماثيل غرضها، قام الأسلاف في عصور ما قبل التاريخ بدفن التماثيل بشكل استراتيجي، ومحاذاتها من الشرق إلى الغرب.

وتصور شخصيات عين غزال الرجال والنساء والأطفال بملامح بشرية معقدة مثل العيون اللوزية والأنوف البارزة والأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية.

أين توجد الآن؟

تعرض بعض التماثيل في متحف الآثار الأردني في القلعة الأموية في عمان، بينما تم إعارة بعضها إلى متاحف أخرى.

فهناك تمثال واحد في متحف اللوفر في باريس، وأجزاء من ثلاثة تماثيل أخرى يمكن العثور عليها في المتحف البريطاني في لندن، وآخر ذو رأسين معروض في متحف اللوفر أبوظبي.

عين غزال

تقع منطقة عين غزال الأثرية شمال شرقي مدينة عمان، وتم اكتشافها في عام 1974، حيث تحمل آثار قرى زراعية تعود للنصف الثاني من الألف الثامن قبل الميلاد.

ويرتفع موقع عين غزال الأثري 720 مترًا عن سطح البحر، وتم إقامة متحف خصيصًا لاستضافة العديد من الاكتشافات الأثرية المذهلة من هذا الموقع، الذي يُعَد واحدًا من أغنى المواقع في العالم في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري.

ما هي غوغل دودل؟

دودل هي عبارة عن تغييرات خاصة ومؤقتة يتم إجراؤها على شعار غوغل في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث غوغل للاحتفال بالأعياد والمناسبات والذكرى السنوية وحياة الشخصيات البارزة.

وغالبًا ما تكون "دودل" إبداعية للغاية وجذابة من الناحية المرئية، ويمكن أن تكون طريقة لتعلم المزيد عن الثقافات والتقاليد المختلفة.

وتم إنشاء أول دودل عام 1998 من قبل المؤسس المشارك لشركة غوغل، لاري باج، للاحتفال بمهرجان بيرنينا أوسن.

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