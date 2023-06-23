موسكو تتهم زعيم مجموعة فاغنر بالدعوة إلى "عصيان مسلح"

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23 يونيو/ حزيران 2023، 22:00 GMT آخر تحديث قبل 48 دقيقة

يجري التحقيق مع قائد مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر"، بتهمة التحريض على العصيان المسلح، بعد اتهامه الجيش الروسي بشن هجوم صاروخي مميت على قواته في أوكرانيا.

وكان يفغيني بريغوجين قد قال، إن "الشر" في القيادة العسكرية الروسية يجب أن يتوقف، وتعهد بـ"السير نحو تحقيق العدالة".

ومن جهتها، نفت السلطات الروسية الضربة الصاروخية وطالبته بوقف "الأعمال غير القانونية".

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه كان على علم بالوضع وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

ويمثل ذلك تصعيداً مذهلاً للتوتر الداخلي داخل روسيا.

ومجموعة فاغنر هي منظمة شبه عسكرية تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. إلا أن بريغوجين أصبح في الأشهر الأخيرة صريحاً بشكل متزايد في انتقاداته للقيادة العسكرية الروسية.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام"، إن "الشر الذي تحمله القيادة العسكرية الروسية يجب أن يتوقف".

وقال: "أولئك الذين قتلوا أبناءنا وعشرات الآلاف من أرواح الجنود الروس [في الحرب في أوكرانيا] سيعاقبون".

وأضاف: "أطلب منكم عدم المقاومة. أي شخص يفعل ذلك سيعتبر تهديداً لنا وسيتم تدميره. ينطبق ذلك على أي نقاط تفتيش وطيران على طريقنا".

وتابع قائلاً: "السلطة الرئاسية والحكومة والشرطة والحرس الروسي سيعملون كالمعتاد".

وقال: "هذا ليس انقلاباً عسكرياً بل مسيرة نحو العدالة. أفعالنا لا تؤثر على القوات (الروسية) بأي شكل من الأشكال".

وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فتح قضية جنائية ضد بريغوجين، متهماً إياه بـ "الدعوة إلى عصيان مسلح". وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن الكرملين قال أيضاً إنه يجري اتخاذ "الإجراءات الضرورية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "جميع التقارير التي نشرها بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي" عن الضربات الروسية على معسكرات لفاغنر "غير صحيحة وهي استفزاز إعلامي".

ويأتي ذلك بعد رسالة بالفيديو في مايو/أيار، وقف خلالها بريغوجين محاطاً بجثث قواته ووبخ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - وكذلك رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف - لعدم تزويد جماعته بالذخيرة الكافية.

وقال بريغوجين في وقت سابق يوم الجمعة، إنه تم شن الحرب في أوكرانيا "حتى يتولى شويغو رتبة المارشالً".