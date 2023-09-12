زلزال المغرب: نساء يتعاون لمساعدة من فقدوا منازلهم في إقليم الحوز الأكثر تضررا
زلزال المغرب: نساء يتعاون لمساعدة من فقدوا منازلهم في إقليم الحوز الأكثر تضررا
في إغريس في منطقة مولاي إبراهيم - إقليم الحوز في المغرب، اجتمعت سيدات من عدة مناطق قريبة، تدمرت منازلهن.
التقت بي بي سي بعدد من النساء اللاتي نزحن هن وعائلاتهن بعد الزلزال الذي ضرب المغرب وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، ودمر العديد من المباني.
ولاية الحوز كانت من أكثر المناطق تضرراً جراء الزلزال وهي منطقة جبلية يصعب الوصول إليها مما يعرقل عمليات الإنقاذ.