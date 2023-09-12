زلزال المغرب: نساء يتعاون لمساعدة من فقدوا منازلهم في إقليم الحوز الأكثر تضررا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, ""جمعنا الله معاً لمساعدة بعضنا البعض"", المدة 1,10 01:10 التعليق على الفيديو، زلزال المغرب: إقليم الحوز يتحول إلى منطقة لجوء من الزلزال

زلزال المغرب: نساء يتعاون لمساعدة من فقدوا منازلهم في إقليم الحوز الأكثر تضررا

قبل ساعة واحدة

في إغريس في منطقة مولاي إبراهيم - إقليم الحوز في المغرب، اجتمعت سيدات من عدة مناطق قريبة، تدمرت منازلهن.

التقت بي بي سي بعدد من النساء اللاتي نزحن هن وعائلاتهن بعد الزلزال الذي ضرب المغرب وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، ودمر العديد من المباني.