ليبيا: ما الذي يحدث بعد كشف لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "هل يهدد لقاء سري بين وزيري خارجية ليبيا وإسرائيل مساعي التطبيع بينهما؟", المدة 2,14 02:14 التعليق على الفيديو، ليبيا: ما الذي يجري في ليبيا بعد كشف لقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي؟

ليبيا: ما الذي يحدث بعد كشف لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي؟

قبل 57 دقيقة

أقال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للحد من الغضب المتزايد بشأن لقائها مع نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وهو ما أثار احتجاجات في عدة مدن ليبية.

وقالت المنقوش إن اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما لم يكن مخططا له، وكان غير رسمي.

لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اللقاء استمر ساعتين، وتم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات في ليبيا".