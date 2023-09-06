قيس سعيد: السلطات في تونس تعتقل نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "اعتقالات متوالية لقادة حركة النهضة في تونس", المدة 2,08 02:08 التعليق على الفيديو، قيس سعيد: السلطات في تونس تعتقل نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي

قيس سعيد: السلطات في تونس تعتقل نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي

قبل 39 دقيقة

اعتقلت السلطات في تونس نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي للتحقيق معه لدى فرقة الجرائم الإلكترونية.

وأذنت النيابة العامة بالبحث في ملابسات تسجيلات صوتية مسربة منسوبة للونيسي تحدث فيها عن صراعات داخل حركة النهضة وعلاقتها بالحكم ورجال أعمال وإعلاميين.

كما اعتقلت السلطات ليلة أمس الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، وكانت السلطات قد ووضعت السلطات الهاروني رهن الإقامة الجبرية منذ السبت الماضي.