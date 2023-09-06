قيس سعيد: السلطات في تونس تعتقل نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي
قيس سعيد: السلطات في تونس تعتقل نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي
اعتقلت السلطات في تونس نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي للتحقيق معه لدى فرقة الجرائم الإلكترونية.
وأذنت النيابة العامة بالبحث في ملابسات تسجيلات صوتية مسربة منسوبة للونيسي تحدث فيها عن صراعات داخل حركة النهضة وعلاقتها بالحكم ورجال أعمال وإعلاميين.
كما اعتقلت السلطات ليلة أمس الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، وكانت السلطات قد ووضعت السلطات الهاروني رهن الإقامة الجبرية منذ السبت الماضي.
يأتي هذا في وقت حددت فيه محكمة الاستئناف بتونس الخميس موعدا للنظر في طلب الافراج عن المعتقلين السياسيين.