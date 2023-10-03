اشتباكات السودان: كيف أصبح إسلاميون محسوبون على نظام البشير طرفاً فاعلاً في القتال؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "كيف أصبح المقاتلون الإسلاميون طرفاً فاعلاً في القتال بالسودان؟", المدة 3,51 03:51 التعليق على الفيديو، الحرب في السودان: كيف أصبح المقاتلون الإسلاميون طرفا فاعلا في القتال؟

اشتباكات السودان: كيف أصبح إسلاميون محسوبون على نظام البشير طرفاً فاعلاً في القتال؟

قبل ساعة واحدة

وثق تحقيق لبي بي سي مشاركة قياديين إسلاميين في السودان، وكوادر محسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير في الحشد للقتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أبرزهم أحمد هارون، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مجموعات من المقاتلين الإسلاميين في القتال بجانب الجيش السوداني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام عقوبات على زعيم الحركة الإسلامية في السودان علي كرتي، بسبب ما وصفته بمسؤولية كرتي عن عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، والجهود المبذولة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.