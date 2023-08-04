رفع الإقامة الجبرية عن أندرو تيت في رومانيا

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أندرو تيت (على اليمين) وشقيقه تريستان يخضعان لقيود على حركتهما بعد رفع الإقامة الجبرية عنهما.

قبل 8 دقيقة

رُفعت الإقامة الجبرية عن صانع المحتوى المثير للجدل أندرو تيت في رومانيا في انتظار محاكمته بتهم تشمل الاغتصاب والاتجار بالبشر.

وكان المؤثر تيت وشقيقه تريستان قد اعتقلا في مارس/آذار الماضي، ووجهت لهما رسميا اتهامات في يونيو/ حزيران. وهما ينفيان تلك الاتهامات.

ويستطيع الشقيقان الآن التحرك بحرية في أرجاء العاصمة بوخارست ومنطقة إلفوف المحيطة بها حيث يقيمان.

ويتعين عليهما المثول أمام الشرطة في حال أُمرا بذلك والإبلاغ عن أي تغيير في عنوانهما.

كما مُنعا من الاتصال بشريكيهما الرومانيين المتهمين أيضا، أوالشهود أو الضحايا المزعومين أو عائلاتهم.

ويؤدي خرق هذه القواعد إلى إعادتهما إلى الإقامة الجبرية أو حبسهما احتياطيا.

وسوف يتابع أحد القضاة مدى التزامهما بالشروط خلال الـ 60 يوماً القادمة.

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وقال ناطق باسم الشقيقين، في بيان عقب صدور الحكم، نقلته عنه وكالة فرنس برس:" نود أن نعبر عن خالص امتناننا للنظام القضائي الروماني لنظرته العادلة."

وأضاف أن "هذه النتيجة الإيجابية تعطينا الثقة بأن هناك المزيد من التطورات الإيجابية في الأفق".

وكان الشقيقان قد اعتقلا في البداية في منزلهما في ديسمبر/ كانون الأول ثم نقلا إلى الإقامة الجبرية بعد ذلك بثلاثة أشهر.

وتقول لائحة الاتهام إنهما شكلا مع شريكتين رومانيتين مجموعة إجرامية منظمة في 2021 بهدف ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر في رومانيا ودول أخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتذكر اللائحة أسماء سبع ضحايا مزعومات تقول إنهن جُندن من قبل الشقيقين تيت من خلال وعود كاذبة بالحب والزواج.

وفي العام 2016، طُرد تيت، وهو لاعب كيك بوكسنغ سابق بريطاني- أمريكي الجنسية، من البرنامج التلفزيوني البريطاني "بيغ براذر" بعد انتشار مقطع فيديو يبدو أنه يُظهره وهو يعتدي على امرأة.

واكتسب شهرة بعد ذلك على الانترنت، حيث حظرته تويتر لقوله إن النساء يجب أن "يتحملن بعض المسؤولية" عن تعرضهن للاعتداء الجنسي. وقد أعيد لاحقا تفعيل حسابه على منصة التواصل الاجتماعي.

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