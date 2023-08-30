دليل مبسط لما يحدث في الغابون

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Author, موثوني موشيري

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

استولى الجيش في الغابون على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو (64 عاما) قيد الإقامة الجبرية.

وجاءت عملية الاستحواذ بعد وقت قصير من إعلان نتائج الانتخابات التي أشارت إلى إعادة انتخاب بونغو على الرغم من شكاوى المعارضة بالتزوير.

وكان الرئيس بونغو قد انتخب لأول مرة في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي حكم البلاد لمدة 41 عاما.

تعد الغابون أحدث مستعمرة فرنسية سابقة في أفريقيا وتشهد انقلابا في السنوات الأخيرة، بعد مالي وبوركينا فاسو وغينيا ومؤخرا النيجر.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، امرأة تحتضن جنديًا وهي تحتفل دعما للانقلابيين في أحد شوارع بورت جنتيل بالغابون

لماذا استولى الجيش على السلطة؟

اختلف قادة الانقلاب مع النتائج الرسمية للانتخابات، التي قالت إن بونغو فاز بحوالي ثلثي الأصوات.

فقالت المعارضة يوم الثلاثاء إن مرشحها هو الفائز الشرعي الذي فاز به ألبرت أوندو أوسا، وقالت أيضًا إن هناك تزويرًا واسع النطاق.

وقال ضباط الجيش إنهم قرروا "الدفاع عن السلام من خلال وضع حد للنظام الحالي"، مضيفين أن الانتخابات "لم تستوف شروط إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وشاملة كما كان شعب الغابون يأمل فيها".

ماذا نعرف عن دولة الغابون؟

وتقع الغابون على الساحل الغربي لأفريقيا وتشتهر بمواردها الطبيعية الغنية، وخاصة النفط والكاكاو، ولكن يقال إن أكثر من ثلث سكانها يعيشون في فقر.

ويبلغ عدد سكانها، وهي دولة تعادل مساحة المملكة المتحدة تقريبا، 2.4 مليون نسمة فقط، وتغطي الغابات 90% من مساحة البلاد.

وفي عهد علي بونغو، أصبحت الغابون أول دولة أفريقية تحصل على أموال مقابل خفض انبعاثات الكربون من خلال حماية غاباتها المطيرة.

منحت مبادرة "غابات أفريقيا الوسطى" المدعومة من الأمم المتحدة أكثر من 17 مليون دولار، وهو الجزء الأول من صفقة بقيمة 150 مليون دولار تم إبرامها في عام 2019.

وكانت الغابون مستعمرة فرنسية حتى عام 1960، وترأسها ثلاثة زعماء منذ ذلك الحين.

صدر الصورة، Reuters

أعلنت دولة الغابون استقلالها عن فرنسا في 17 أغسطس/آب 1960، وفي فبراير/شباط 1961 أصبح ليون مبا رئيسا للبلاد قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري بعد 3 سنوات، ثم تدخلت فرنسا عسكريا وأعادته للسلطة.

في عهد رئيسها الثاني، عمر بونغو، كانت لها علاقة وثيقة جدًا مع فرنسا بموجب نظام يعرف باسم "فرانكافريك"، حيث تتلقى الحكومة الغابونية الدعم السياسي والعسكري من فرنسا مقابل خدمات تجارية.

لكن العلاقات فترت بعد فوز ابنه علي في انتخابات متنازع عليها في عام 2009، وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا طويل الأمد في الفساد في أصول عائلة بونغو، على الرغم من أنه تم إسقاطه منذ ذلك الحين.

من هو علي بونغو؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يترأس الرئيس علي بونغو السلطة في الغابون منذ 14 عاما

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يعد علي بونغو شخصية ملونة للغاية - فهو ماسوني بارز، ومشجع متحمس لكرة القدم، وأصدر أيضا ألبوما لموسيقى الفانك في السبعينيات، قبل فترة طويلة من توليه منصب الرئيس.

ولد آلان برنارد بونغو في الكونغو برازافيل المجاورة في فبراير 1959.

كان لا يزال في المدرسة الابتدائية عندما تولى والده عمر بونغو الحكم في الغابون عام 1967.

وفي عام 1973، اعتنق الإسلام وتغيّر اسمه من "ألان برنارد بونغو" إلى علي بونغو.

ويواجه بونغو انتقادات أيضا لدوره البارز في الحركة الماسونية التي يقود جناحها في الغابون علنا.

في مواجهة هذه الانتقادات يدافع عنه أنصاره قائلين إنه يحاول تنويع مصادر البلاد عوضا عن اعتمادها على النفط الذي تراجعت عائداته حيث جعل هدفه تحول البلاد إلى التكنولوجيا المتقدمة وجذب الاستثمارات التي قام من أجلها بالعديد من الرحلات إلى الخارج.

وكشف تحقيق للشرطة الفرنسية استغرق 7 سنوات أن 39 عقارا ملكا لعائلة بونغو في فرنسا و9 سيارات فارهة ولكن التحقيق توقف عام 2017 لعدم توافر أدلة على "مكاسب غير مشروعة" يمكن توجيه اتهامات على أساسها. وبدرها نفت عائلة بونغو اتهامات الفساد.

في عهد أبيه، كان علي الوريث للسلطة وشغل منصبي وزير الدفاع والخارجية قبل أن يصبح رئيسا لبلاده بعد وفاة والده.

وفي عام 2018، أصيب علي بونغو بجلطة دماغية أبعدته عن الميادين السياسية لمدة عام تقريبا وأدت إلى مطالبته بالتنحي.