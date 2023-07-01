مشاهد من احتجاجات فرنسا والإجراءات المفروضة للسيطرة عليها - بالصور

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قوات الشرطة الفرنسية تنتشر بأعداد كبيرة في أنحاء متفرقة من البلاد

قبل ساعة واحدة

نشرت فرنسا 45 ألفاً من قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، تحسبا لليلة جديدة من الاضطرابات بسبب الاحتجاجات التي بدأت في الأيام القليلة الماضية بعد مقتل مراهق يدعى نائل، 17 عاما، على يد شرطي مرور.

صدر الصورة، EPA-EFE/REX/Shutterstock

رغم حظر التظاهر في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد، وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات فض الشغب المتمركزة هناك.

صدر الصورة، Reuters

التقطت صور لقوات شرطة فض الشغب الفرنسية وهي تتولى حراسة بعض الأهداف في مدينة ليل تحسبا لتجدد أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي.

صدر الصورة، Reuters

قالت قوات الشرطة إنها أخلت ميدان الكونكورد الشهير في باريس بعد أن تجمع فيه متظاهرون اليوم الجمعة لبدء الاحتجاج

صدر الصورة، EPA

صورة تلخص بعض الأضرار المادية التي خلفتها الاحتجاجات وأعمال الشغب في ضاحية نانتير في العاصمة الفرنسية باريس.

صدر الصورة، EPA-EFE/REX/Shutterstock

متظاهرون سلميون يحملون لافتات ترفض قتل الشرطة لمراهق في فرنسا الثلاثاء الماضي.

صدر الصورة، Reuters

ألحقت الاضطرابات في الشوارع الفرنسية أضرارا مادية بالغة ببعض المتاجر، مثل تحطيم نوافذ العرض الزجاجية.

مجموعة من المتظاهرين يضعون باقات الزهور في المكان الذي قتلت فيه الشرطة الصبي نائل في ضاحية نانتير في باريس.

صدر الصورة، Getty Images