مشاهد من احتجاجات فرنسا والإجراءات المفروضة للسيطرة عليها - بالصور
نشرت فرنسا 45 ألفاً من قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، تحسبا لليلة جديدة من الاضطرابات بسبب الاحتجاجات التي بدأت في الأيام القليلة الماضية بعد مقتل مراهق يدعى نائل، 17 عاما، على يد شرطي مرور.
رغم حظر التظاهر في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد، وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات فض الشغب المتمركزة هناك.
التقطت صور لقوات شرطة فض الشغب الفرنسية وهي تتولى حراسة بعض الأهداف في مدينة ليل تحسبا لتجدد أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي.
قالت قوات الشرطة إنها أخلت ميدان الكونكورد الشهير في باريس بعد أن تجمع فيه متظاهرون اليوم الجمعة لبدء الاحتجاج
صورة تلخص بعض الأضرار المادية التي خلفتها الاحتجاجات وأعمال الشغب في ضاحية نانتير في العاصمة الفرنسية باريس.
قصص مقترحة نهاية
متظاهرون سلميون يحملون لافتات ترفض قتل الشرطة لمراهق في فرنسا الثلاثاء الماضي.
ألحقت الاضطرابات في الشوارع الفرنسية أضرارا مادية بالغة ببعض المتاجر، مثل تحطيم نوافذ العرض الزجاجية.
مجموعة من المتظاهرين يضعون باقات الزهور في المكان الذي قتلت فيه الشرطة الصبي نائل في ضاحية نانتير في باريس.
عمال ينقلون سيارات محترقة جراء الاحتجاجات في مدينة بوردو الفرنسية.