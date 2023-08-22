ما الذي يعيق العملية الانتخابية في ليبيا؟

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ما الذي يعيق العملية الانتخابية في ليبيا؟

قبل 59 دقيقة

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم اجتماعاً دولياً حول ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا. ويهدف اللقاء إلى مناقشة التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، والتحديات التي تعيق العملية الانتخابية.

وسيناقش الفريق سبل انسيابية العملية الانتخابية من خلال إنشاء سلطة تنفيذية موحدة وبحث إمكانية تفعيل مبادرة المبعوثة الأممية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحضير للانتخابات.

كما سيتم خلال الاجتماع استعراض مخرجات لجنة (6+6) وملاحظات مجلس النواب ذات الصلة.

فما الذي كان يعيق العملية الانتخابية في ليبيا خلال السنوات الماضية؟