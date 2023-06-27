منتجة برامج تتهم مرشحا محتملا لمنصب عمدة لندن بالتحرش

التعليق على الصورة، يأمل دانييل كورسكي أن يترشح لمنصب عمدة لندن العام المقبل عن الحزب الجمهوري

Author, ياسمين روفو

Role, مراسل بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

اتهمت الكاتبة الروائية ومنتجة البرامج التلفزيونية ديزي غودوين، مرشحا محتملا لمنصب عمدة ينتمي إلى حزب المحافظين، بالتحرش بها قبل عشر سنوات.

وقالت غودوين لمجلة التايمز إن دانييل كورسكي اعتدى عليها جنسيا، بوضع يده على صدرها خلال اجتماع في مقر مجلس الوزراء "دوانينغ ستريت".

ونفى كورسكي المزاعم "بأشد العبارات الممكنة".

وكانت غودوين آنذاك قد التقت بكورسكي، الذي كان يشغل منصب مستشار خاص لدى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، لمناقشة مقترح برنامج تلفزيوني.

التعليق على الصورة، ديزي غودوين

ماذا حدث في ذلك اليوم؟

وقالت غودوين للتايمز إنها تعرّفت على مستشار الحكومة الخاص في مناسبة اجتماعية، واقترح عليها أن يلتقيا.

وقالت إنه وصل متأخرا إلى الاجتماع وعلّق على نظارتها الشمسية، قائلاً إن غودوين تبدو "مثل مونيكا بيلوتشي، الممثلة الإيطالية الخمسينية التي تصدرت عناوين الصحف لظهورها في فيلم جيمس بوند أمام دانيال كريغ كامرأة أكبر منه سناً".

وقالت إنها شعرت بأن هذا كان "محاولة غزل برعونة" وغريبة.

وقالت إنه خلال الاجتماع، وضع كورسكي "قدميه على حافة كرسيّ، واتكأ إلى الخلف لكي أتمكن من النظر إلى ما بين ساقيه بوضوح".

وأضافت: "حين وقف كلانا عند انتهاء الاجتماع وتوجهنا إلى الباب، تقدم نحوي ووضع فجأة يده على صدري".

وتابعت: "اندهشت، وقلت بصوت عال، هل تلمس صدري حقاً؟".

وتابعت بالقول "ارتد بعيداً وغادرت".

وقال متحدث باسم كورسكي لبي بي سي: "بأقوى العبارات الممكنة، ينفي دان بشكل قاطع أي ادعاء بسلوك غير لائق أيا كان".

غادر كورسكي منتدى شبكة البيئة الخاص بحزب المحافظين في وقت مبكر من مساء الاثنين.

ورفض مقرّ حملة حزب المحافظين التعليق بشأن المزاعم في اتصال مع بي بي سي.

وتحدثت غودوين عن مزاعم الاعتداء عام 2017، لكنها لم تذكر اسم المسؤول الرسمي، وقالت إنها قررت أن تفعل الآن بسبب ترشح كورسكي لمنصب عمدة لندن.

وقالت: "إن كان هذا نمط سلوك، يستحق الناس في لندن أن يعرفوا".

دانييل كورسكي واحد من ثلاثة مرشحين، يأملون بأن يتم اختيارهم من الحزب المحافظ لخوض انتخابات رئاسة البلدية العام المقبل.

وسيتنافس من سيجري اختياره مع عمدة لندن الحالي صادق خان في مايو/أيارالمقبل.

وركّز كورسكي في حملته على تحسين الخدمات العامة عبر التكنولوجيا.