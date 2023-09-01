هجوم الطائرات المسيرة على قاعدة بسكوف "انطلق من داخل الأراضي الروسية"

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تسبب هجوم الأربعاء بإتلاف عدة طائرات

Author, روبرت غرينول

Role, بي بي سي نيوز

قبل 22 دقيقة

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية إن هجوم المسيرات على قاعدة جوية في مدينة بسكوف الروسية يوم الثلاثاء تم من داخل الأراضي الروسية.

وأضاف كيريلو بودانوف إن طائرتي شحن من طراز إليوشن دمرتا وأصيبت طائرتان بأضرار. وتقول روسيا إن أربعة طائرات أصيبت بأضرار.

ولم يذكر بودانوف ما إذا كان من نفذ الهجوم هم عملاء أوكرانيون أو روس.

وتقع هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على روسيا بشكل شبه يومي. وقد اعترفت روسيا بالفعل بهجوم بسكوف.

لكن يبدو أن تعليقات بودانوف تنهي التكهنات بأن السبب في ذلك هو سلاح بعيد المدى.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن سلاحا أوكراني الصنع أصاب هدفا على مسافة 700 كيلومتر. وتقع بسكوف على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية.

وقال بودانوف لموقع وور زون يوم الخميس" نحن نعمل من أراضي روسيا " ، دون أن يذكر نوع أو كمية المسيرات التي استخدمت.

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وأضاف أن المسيرات استهدفت قمم الطائرات المستهدفة ومواقع خزانات الوقود وبعض الأجزاء من الأجنحة.

والطائرات المتضررة هي طائرات شحن بعيدة المدى، وهي مثالية لنقل القوات والمعدات لمسافات طويلة وبالتالي أصول حربية قيمة لروسيا.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون العالمية بول آدامز إن المسؤولين الأوكرانيين يتكتمون بشكل عام بشأن الهجمات داخل روسيا. لكن يبدو أنه مع تسارع الحملة ، أصبح المسؤولون في كييف أكثر استعدادا للاعتراف بالمسؤولية عن العمليات كجزء من المجهود الحربي للبلاد.

في غضون ذلك، استمرت هجمات المسيرات على عدة مواقع في روسيا بين عشية وضحاها من الخميس إلى الجمعة.

وتقول تقارير غير مؤكدة إن مصنعا يصنع قطع غيار إلكترونية للصواريخ في بلدة ليوبيرتسي خارج موسكو أصيب.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر قناة "تيلغرام" إن المسيرات فوق ليوبيرتسي أسقطت دون التسبب في أي أضرار أو إصابات".

وكما هو الحال مع الهجمات السابقة في منطقة موسكو ، تم تأجيل عدد من الرحلات الجوية من مطارات موسكو أوإلغاؤها صباح الجمعة.

وقال حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت إن مبنى سكنيا ومبنى إداريا أصيبا في بلدة كورتشاتوف القريبة من منشأة كورسك النووية.

وتواصل أوكرانيا هجومها المضاد على الأراضي التي تحتلها روسيا.