ما الذي جناه أسترالي اصطحب معه أفعى لركوب الأمواج؟

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قبل ساعة واحدة

غرمت السلطات الأسترالية رجلا من منطقة غولد كوست، بعدما صوّر نفسه بصحبة أفعى يمتلكها، أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج.

وتحوّل هيغور فيوزا، والأفعى "شيفا" التي يربيها كحيوان أليف، وهي من فصيلة أفاعي البايثون، إلى مشاهير على المستوى المحلي، مطلع الشهر الجاري، بعد انتشار المقطع المصور وتداوله بشكل واسع.

وقالت السلطات الأسترالية إن الرجل خرق تصريحه الذي يسمح له بالاحتفاظ بالأفعى، بعدما عرضها للخطر واصطحبها في جولة خارج المنزل، وفي مناطق مزدحمة.

وأعلنت إدارة البيئة والعلوم في ولاية كوينزلاند، أنها بدأت التحقيق بهذا الأمر، كما غرّمت "فيوزا" بمبلغ 2,322 دولار أسترالي، أي ما يعادل 1,495 دولارا أمريكيا تقريبا.

وقال الموظف في مجال الحياة البرية، جوناثان ماكدونالد، في بيان: "إن أخذ الحيوانات البرية الأليفة إلى الأماكن العامة يمكن أن يتسبب في توتر غير ضروري لها ويجعلها تتصرف بطريقة غير متوقعة".

وأضاف: "الأفاعي تتمتع بدم بارد، وهي تفضل تجنب الماء في الغالب، رغم أنها تستطيع السباحة. لا بُد أن أفعى البايثون شعرت أن المياه باردة جدا، والثعابين الوحيدة التي يجب أن تكون في الماء، هي أفاعي البحر".

وأثار الحادث أيضا الكثير من المخاوف بخصوص السلامة العامة، والتهديد المحتمل للأفعى في نقل الأمراض إلى البيئة المحلية.

لكن صاحب المقطع المصور، أشار في حديث سابق لوسائل الإعلام المحلية، أن أفعاه تحب الماء كثيرا، وأنها رافقته في ركوب الأمواج أكثر من 10 مرات.

وقال: "أصطحبها دائما إلى الشاطئ، وهي تحب السباحة في الماء، لذلك قررت يوما أن أصطحبها أثناء ممارسة التزلج على الماء، وقد أحبت الأمر كثيرا".

وأضاف هيغور فيوزا: "عادة عندما لا تحب شيئا ما، تصدر أصوات فحيح مميزة، لكن في الماء لا تفعل ذلك، بل تكون سعيدة".