انتشال تسع جثث من نفق في كوريا الجنوبية داهمته الفيضانات

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تعمل فرق الإنقاذ على الوصول إلى المركبات المحاصرة في نفق مغمور بالمياه بالقرب من مدينة تشونغ يو في كوريا الجنوبية، وقد تم انتشال تسع جثث.

وتدفقت المياه المتسببة بالفيضانات، الناجمة عن أيام من الأمطار الغزيرة، إلى النفق بسرعة كبيرة، لدرجة أن الركاب والسائقين حوصروا في سياراتهم، وتعذر عليهم الفرار.

ولقي ما لا يقل عن 37 شخصاً مصرعهم في المجمل، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية وانقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد.

وما زال تسعة أشخاص في عداد المفقودين.

Author, كريستي كوني وياروسلاف لوكيف

Role, بي بي سي نيوز

قبل 14 دقيقة

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين مازالوا عالقين في النفق الذي يبلغ طوله 685 متراً في بلدة أوسونغ، ولكن يُعتقد أن 15 مركبة قد غُمرت تحت الماء.

وانُتشل العديد من الجثث من داخل حافلة، وأُنقذ تسعة آخرين يوم السبت.

يقول أهالي الضحايا إنه كان من الممكن تفادي الوفيات لو استجابت السلطات المحلية بشكل فعال.

وأفادت عدة وسائل إعلام محلية، أن مكتب مراقبة الفيضانات النهرية أصدر تحذيراً، قبل ساعات قليلة من الكارثة، بشأن مستويات المياه المُقلقة، وبالتالي كان يجب تحويل حركة المرور حول منطقة النفق.

ووقعت معظم الوفيات الأخرى، في منطقة جبلية في شمال كيونغ سانغ، حيث جرفت الانهيارات الأرضية بيوتاً بأكملها.

ويُفيد تقرير بأن كمية الأمطار التي هطلت على جنوب كوريا الجنوبية، يوم السبت، بلغت حوالي 300 ملم.

هذا وتشهد البلاد عادة متوسط سنوي يتراوح بين 1000 ملم إلى 1800 ملم من الأمطار، على الرغم من أن الكثير منها يسقط خلال شهور الصيف، وفقاً لجمعية الأرصاد الجوية الكورية.

وتظهر الصور الجوية من المناطق المتأثرة بالفيضانات طيناً بني اللون ومياهاً فيضانية شديدة العُمق، إذ لا يمكن رؤية شيء، سوى قمم الأسطح بارزة.

تأثر آلاف الأشخاص بأوامر الإجلاء التي أصدرتها مختلف السلطات المعنية، وطلب رئيس الوزراء، هان داك سو، مساعدة الجيش في جهود الإنقاذ.

وذكرت الوكالة أنه في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت بالتوقيت المحلي، تم إجلاء حوالي 6400 شخصاً بعدما بدأ سد غوسان في شمال تشونغتشونغ أيضاً، بالفيضان.

وغمرت المياه عدداً من القرى المنخفضة المجاورة للسد، بالإضافة إلى العديد من الطرق المتصلة بها، ما ترك بعض السكان محاصرين في منازلهم.

في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، تسبب انهيار أرضي في خروج قطار عن سكته في شمال تشونغتشونغ، وأصيب أحد المهندسين، ولكن القطار لم يكن يحمل ركاباً في ذلك الوقت.

وأعلنت كوريل، شركة السكك الحديدية الوطنية في البلاد، تعليق جميع القطارات التقليدية وبعض القطارات فائقة السرعة، وأشارت إلى أن الخدمات فائقة السرعة الأخرى ستتعرض للتعطل.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "Landslides and floods wreak havoc in South Korea", المدة 0,40 00:40 التعليق على الفيديو، الانهيارات الأرضية والفيضانات تلحق الدمار في كوريا الجنوبية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، زيادة في هطول الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل، وحذرت من أن الظروف الجوية تشكل خطراً "جسيماً".

وتسببت الأمطار الشديدة في فيضانات وانهيارات أرضية في عدة دول خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الهند والصين واليابان.

على الرغم من وجود عوامل عديدة تسهم في حدوث الفيضانات، إلا أن العلماء يشيرون إلى أن الغلاف الجوي الدافئ الناجم عن التغير المناخي، يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر احتمالاً.

كلما أصبح الجو أكثر دفئاً، زادت الرطوبة التي يمكن للغلاف الجوي أن يحتفظ بها، مما يؤدي إلى زيادة عدد القطرات وزيادة شدة الأمطار، وذلك أحياناً في فترة زمنية أقصر وعلى مساحة أصغر.