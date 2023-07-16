وفاة المغنية والممثلة جين بيركين عن عمر ناهز 76 عاماً

التعليق على الصورة، بيركين المولودة في لندن أصبحت مشهورة على مستوى العالم إلى جانب شريك حياتها الموسيقار الفرنسي سيرج غينسبور

Author, شون سيدون

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

توفيت المغنية والممثلة السينمائية جين بيركين عن عمر ناهز 76 عاماً، وفقاً لوسائل إعلام فرنسية.

عُرفت النجمة الانجليزية- الفرنسية بعلاقتها الشخصية والفنية مع كاتب الأغاني سيرج غينسبور، وكانت تُعتبر رمزاً للأناقة في أواخر الستينيات وفي السبعينيات من القرن الماضي.

ولدت بيركين في لندن لكنها وجدت الشهرة من خلال غنائها بالفرنسية، وانتقلت للعيش في فرنسا في سنوات السبعينيات من القرن الماضي.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أنه عُثر عليها ميتة في منزلها الواقع في العاصمة باريس.

وقد جعلتها علاقتها الشخصية والفنية بغينسبور مشهورة حول العالم بعد انتشار أغنيتهما العالمية "جو تيم موا نون بلو" (أحبك أيضاً).

وسُجل الدويتو (الأغنية الثنائية) في العام 1968، بعد أشهر من لقائهما في مكان تصوير فيلم "سلوغان" (الشعار).

مُنع بث الأغنية على الإذاعات في العديد من الدول وأدانتها الفاتيكان بسبب كلماتها الجنسية الصريحة لكنها أوصلت الاثنين إلى جمهور عالمي جديد.

عاشت بيركين وغينسبور معاً لمدة 12 عاماً ولكنهما ظلا صديقين بعد انفصالهما، وظل غينسبور- الذي كان يكبرها بـ 18 عاماً- يكتب لها الأغنيات بعد انفصالهما بسنوات.

أنجب الثنائي ابنة هي تشارلوت غينسبور، التي أصبحت ممثلة ومغنية تحصد الجوائز.

كانت علاقتهما توصف في أغلب الأحيان بأنها "مضطربة"، وكتبت بيركين عن عنف في العلاقة بينهما في مذكراتها التي نُشرت في 2020، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بإدمان غينسبور على الكحول.

لكنها كثيراً ما كانت تدافع عن الرجل الذي ارتبطت به بشكل وثيق- بما في ذلك الدفاع عنه في وجه التهم الصادرة عن مغنية بأنه كان "متحرشاً" في مقابلة نُشرت في صحيفة "التايمز" في 2020- واستمرت في الترويج لأعماله بعد وقت طويل من وفاته في 1991.

ولدى سؤالها من جانب نفس الصحيفة العام الماضي عن نمط حياتهما، قالت: "لا أعلم مدى سهولة الأمر على الأطفال أن تكون لديهم أم تظهر عارية في المجلات وأب يحرق أوراقاً نقدية من فئة الـ 500 فرنك. آمل أن يكون المرء قد فعل بعض الأشياء بشكل صحيح."

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مثلت في حوالي 70 فيلماً خلال مسيرة فنية استمرت ستة عقود

انفصل الثنائي في 1981 وواصلت بيركين مسيرتها الفنية في التمثيل والغناء، وأصدرت ألبومات غنائية شملت "بيبي ألون إن بابلون" (طفلة وحيدة في بابل) الذي صدر في 1983 و"آمور دي فانت" (حب المزيفة) الذي صدر في 1990.

وقبل انتقالها إلى فرنسا ولقائها بغينسبور، كانت متزوجة من الملحن البريطاني جون باري حتى أواخر الستينيات من القرن الماضي.

وكانت ابنتهما، كيت باري، مصورة أزياء عملت مع مجلة فوغ وتوفيت في 2013 عن عمر 46 عاماً.

وبيركين لديها ابنة ثالثة- هي عازفة الموسيقى وعارضة الأزياء والممثلة لو دويلون- من علاقتها في الثمانينيات من القرن الماضي مع المخرج السينمائي الفرنسي جاك دويلون.

ويشمل رصيد بيركين في مجال التمثيل أفلاماً مثل فيلم "بلو أب" الكلاسيكي في 1966، وفيلم "وفاة على ضفاف النيل" (1978) و فيلم "شر تحت أشعة الشمس" (1982).

وأصدرت ألبوماً غنائياً كتبت كلماته بنفسها في 2002 وأطلقت عليه اسم "أرابيسك" ومجموعة من التسجيلات الحية في 2009 تحت عنوان "جين في القصر".

وكانت أيضاً عارضة أزياء وبات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رائدة في مجال صرعات الموضة، حيث أنها كانت ملهمة لحقيبة اليد بيركين، وهي تصميم دخل خط الانتاج من قبل "هيرميس" في 1984.

وأصبحت حقيبة اليد الجلدية الكبيرة رائجة حول العالم وفرّخت العديد من النسخ المقلدة- لكن في العام 2006 أخبرت بيركين صحيفة الغارديان قائلة: "أحبها (الحقيبة)، لكنني أحمل الكثير من الأغراض داخلها لدرجة أنني أعتقد أنها أحد الأسباب أنني أعاني من التهاب الأوتار. "

ودافعت بيركين عن العديد من القضايا خلال حياتها- بما في ذلك طلبها من هيرميس إسقاط اسمها عن منتجها في 2015 بسبب مخاوف تتعلق بالرفق بالحيوان.

ونعتها السفيرة البريطانية لدى فرنسا، مينا رولنغز، على تويتر، واصفة إياها بأنها "الأكثر فرنسية من بين الفنانين البريطانيين".

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فوصف بيركين بأنها "أيقونة فرنسية" و "فنانة متكاملة" "أورثتنا ألحاناً وصوراً لن تغادرنا أبداً".

ونعتها أيضاً رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، التي قالت: "من خلال موسيقاها وموهبتها، تجاوزت الأجيال."

كانت بيركين تُعالج من مرض فقر الدم (اللوكيميا) في أواخر التسعينيات وأفادت الأنباء في سبتمبر/ أيلول 2021 أنها أصيبت بسكتة دماغية، ما أجبرها على إلغاء ظهور كان مخططاً له في أحد المهرجانات السينمائية الأمريكية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بيركين واصلت الغناء حتى وهي في السبعينيات من عمرها

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