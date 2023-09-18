الجيش الأمريكي يطلب مساعدة المواطنين في العثور على طائرة مفقودة من طراز إف-35

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، قال المسؤولون إنهم يركزون في عملية البحث عن الطائرة حول بحيرتين شمال مدينة تشارلستون.

Author, ميغان فيشر

Role, بي بي سي

قبل 23 دقيقة

طلب الجيش الأمريكي مساعدة من المواطنين في تحديد موقع إحدى طائراته المقاتلة من طراز إف-35، تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، بعد أن قفز الطيار منها وفُقدت الطائرة.

وكانت الطائرة قد اختفت بعد ظهر يوم الأحد عندما كان الطيار يحلق فوق ولاية ساوث كارولينا جنوبي البلاد.

وقفز الطيار، الذي لم يفصح الجيش عن اسمه، بالمظلة بسلام، وهو حاليا في حالة مستقرة في المستشفى.

ولم يتضح بعد ما حدث، لكن المسؤولين قالوا إن الطائرة تعرضت لـ "حادث".

وتُركت الطائرة في وضعية التشغيل الآلي عندما قام الطيار بالقفز، وفقًا للناطق باسم قاعدة جوينت بيس تشارلستون وفقا لما ذكرته NBC News.

وقال المسؤولون إنهم يركزون في عملية البحث عن الطائرة حول بحيرتين شمال مدينة تشارلستون.

واستنادا إلى آخر موقع معروف للطائرة، تجري عمليات البحث في بحيرة مولتري وبحيرة ماريون بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية.

سألت نانسي ميس، عضوة الكونغرس الجمهورية عن ولاية ساوث كارولينا، على منصة إكس (تويتر سابقا): "كيف يمكن أن تفقدوا مثل هذه الطائرة؟".

مضيفة: "كيف لا يوجد جهاز تتبع، ونطلب من الجمهور أن يجدوا طائرة ويسلموها؟".

والطائرة من النوع الشبحي، مما يعني أن هيكل الطائرة وأجهزة الاستشعار والأنظمة الخاصة بها مصممة للعمل دون أن يكتشفها رادار العدو.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سلاح مشاة البحرية قال في بيان لبي بي سي إن معرفته بالحادثة "محدودة" في الوقت الراهن.

ونشرت قاعدة تشارلستون المشتركة طلب مساعدتها على منصة إكس، وقالت: "فرق الاستجابة للطوارئ لا تزال تسعى إلى تحديد موقع الطائرة إف-35".

وأضافت: "نرجو تعاون المواطنين مع السلطات العسكرية والمدنية في ظل استمرار جهود البحث".

وحثت السلطات أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد فرق الانقاذ على الاتصال بمركز عمليات خاص.

وقال سلاح مشاة البحرية في بيان لبي بي سي إن معرفته بالحادثة "محدودة" في الوقت الراهن، وإنه لا يزال يسعى إلى جمع المزيد من المعلومات.

وأضاف أن الحادث "سيخضع للتحقيق".

وقالت المتحدثة العسكرية، ميلاني ساليناس، لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، إن طائرة ثانية من طراز F-35 يُعتقد أنها كانت تحلق في نفس الوقت، وعادت بسلام إلى القاعدة في تشارلستون.