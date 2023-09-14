هجوم دهب: ما مدى شيوع هجمات أسماك القرش على البشر؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "ما مدى شيوع هجمات أسماك القرش على البشر؟", المدة 4,03 04:03 التعليق على الفيديو، ما مدى شيوع هجمات أسماك القرش على البشر؟

قبل ساعة واحدة

هاجمت سمكة قرش امرأة مصرية في مدينة دهب المطلة على البحر الأحمر مما تسبب في بتر إحدي ذراعيها، بحسب تقارير محلية.

والحادث ليس الأول من نوعه هذا العام بمصر، ففي يونيو/ حزيران الماضي هاجم قرش مواطنا روسيا في مدينة الغردقة وأودى الهجوم بحياته.

وتبقى هجمات أسماك قرش على البشر بشكل مفاجئ نادرة، كما أن كثيرا منها لا ينتهي بمقتل الضحية.

فلماذا تهاجم أسماك القرش أناسا مسالمين في البحر؟ وهل هناك إجراءات يمكن اتخاذها للحد من هذه الحوادث، ورفع فرص النجاة منها؟