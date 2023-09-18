إعصار دانيال: لا تزال الجثث تطفو على شاطئ درنة في ليبيا بعد أسبوع من الفيضانات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, ""هناك رائحة العفن والموت في الهواء"", المدة 1,11 01:11 التعليق على الفيديو، إعصار دانيال: لا تزال الجثث تطفو على شاطئ درنة في ليبيا بعد أسبوع من الفيضانات

إعصار دانيال: لا تزال الجثث تطفو على شاطئ درنة في ليبيا بعد أسبوع من الفيضانات

قبل 23 دقيقة

قال عمال الإنقاذ في مدينة درنة الليبية لبي بي سي إن الجثث لا تزال تطفو في البحر، بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة الشرقية.

وهناك مخاوف على الناجين في المدينة، حيث لا يوجد ما يكفي من الأدوية والمياه النظيفة لأولئك الذين أصبحوا بلا مأوى.

وقال متحدث باسم إحدى منظمات الإغاثة إن محاولة تنسيق العمليات هناك كانت بمثابة "كابوس"، مع صعوبة إيصال فرق الإغاثة والإنقاذ إلى المنطقة.

ولقي آلاف الأشخاص حتفهم عندما انهار سدان في أعقاب العاصفة دانيال، مما أدى إلى جرف أحياء بأكملها في المدينة.

ونفى أحد المسؤولين المزاعم القائلة بأن العديد من القتلى طُلب منهم البقاء في منازلهم، مؤكداً أن الجنود طلبوا من الناس الفرار.

وتتراوح أرقام عدد القتلى بين 6000 إلى 11000.

ومع وجود الآلاف في عداد المفقودين، يقول عمدة المدينة إن العدد الإجمالي قد يصل إلى 20 ألف شخص.