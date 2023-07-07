سعيدة نغزة في بلا قيود: 90 مليار دولار من أموال الجزائر في الخارج

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قالت سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية إنّ المؤشرات الإيجابية للاقتصاد في بلادها تعود إلى انتعاش أسعار البترول والغاز والسياسة الصارمة للرئيس عبد المجيد تبون، مقارنة بما كان يجري في الجزائر خلال العقدين الماضيين حين ذهبت كل أموال الجزائر إلى الخارج، حسب تعبيرها. وترى سعيدة نغزة أنّ العدالة الحرة التي تتمتع بها الجزائر الآن ولم تكن متوفرة في فترة الحكم السابقة، كفيلة بمحاربة الفساد. وانتقدت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية شباب بلادها الذين يغامرون بأرواحهم في قوارب الموت للهجرة إلى أوروبا التي تعاني من أزمة تخلو منها الجزائر، حسب تعبيرها. وأشارت سعيدة نغزة إلى أنّ نظام الكوتا المخصص للمرأة لخوض الانتخابات في الجزائر كان يقلل من شأنها وهو ما دفع للمطالبة بإلغائه.