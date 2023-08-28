لماذا يتعرض المتحف البريطاني لضغوطات؟

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قبل ساعة واحدة

أثارت دعوة وسائل إعلام حكومية صينية للمتحف البريطاني لإعادة القطع الأثرية الصينية بعد السرقة المزعومة الأخيرة لحوالي ألفي قطعة ردود فعل غاضبة في البلاد.

أصبح الطلب الموضوع الأكثر رواجا على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، بعد مقال افتتاحي في صحيفة قومية تديرها الدولة.

وفي المقال الذي نشر مساء الأحد، طلبت جلوبال تايمز من المتحف إعادة جميع الآثار الثقافية الصينية "مجانا".

لم تعلق الحكومة الصينية على هذه القضية بعد. وتواصلت بي بي سي مع المتحف البريطاني للتعليق، لكنها لم تتلق ردا بعد.

ويتعرض المتحف لضغوط بعد الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف حوالي ألفي قطعة قبل أسبوعين.

تم طرد أحد الموظفين عندما ظهر الخبر لأول مرة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مدير المتحف هارتويج فيشر أيضا أنه سيتنحى عن منصبه.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تجري شرطة العاصمة تحقيقا بعد الإبلاغ عن سرقة أو فقدان أو تلف قطع أثرية التي تم الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها أو تلفها على مدى فترة زمنية طويلة في المتحف

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وقالت صحيفة جلوبال تايمز في مقال إن المتحف الذي يحظى بشهرة عالمية "فشل في رعاية الممتلكات الثقافية المملوكة أصلا لدول أخرى".

وفي المقال: "إن الثغرات الهائلة في إدارة وأمن القطع الثقافية في المتحف البريطاني التي كشفتها هذه الفضيحة أدت إلى انهيار ادعاء قديم ومنتشر على نطاق واسع بأن"القطع الثقافية الأجنبية تحظى بحماية أفضل في المتحف البريطاني".

يضم المتحف البريطاني أكبر مجموعة من الآثار الصينية في الخارج. ووفقا لموقعه على الإنترنت، فإنها تحتوي على حوالي 23 ألف قطعة أثرية صينية، تمتد من العصر الحجري الحديث حتى الوقت الحاضر.

وتشمل هذه مجموعة كبيرة من العناصر الثمينة مثل اللوحات والمطبوعات واليشم والبرونز والسيراميك.

ومن أشهرها استنساخ لفافة تسمى "تحذيرات إلى سيدات البلاط"، وهي تحفة فنية تعتبر علامة فارقة في تاريخ الفن الصيني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها مستخدمو الإنترنت الصينيون المتحف البريطاني إلى إعادة القطع الأثرية في السنوات الأخيرة وسط تصاعد المشاعر القومية.

لكن الافتتاحية حول السرقات المشتبه بها أثارت المزيد من النقاش هذه المرة.

وتصدر وسم "إلى المتحف البريطاني.. يرجى إعادة الآثار الصينية" قائمة البحث على موقع "ويبو" حتى ظهر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي. تمت إعادة نشره أكثر من نصف مليار مرة.

"أعيدوا الأشياء إلى أصحابها الأصليين"، هذا تعليق حاز على إعجاب أكثر من 32 ألف مرة.

ويقول تعليق بارز آخر: "الآن، وبعد أن أصبحت البلاد غنية والشعب قوي، فقد حان الوقت لاستعادة كنوزنا إلى الوطن".

وفي حين أن عشرات الآلاف يؤيدون طلب جلوبال تايمز، فإن البعض الآخر لم يعجبهم هذا الطلب.

"لماذا لا تقوم برحلة إلى المملكة المتحدة من أجل كنوزنا؟ إن مجرد الصراخ على موقع ويبو محلياً هو مجرد كلام"، هكذا جاء في منشور حصل على إعجاب أكثر من 10 آلاف مرة.

وقد قادت صحيفة جلوبال تايمز، المعروفة بآرائها المتشددة، حملة نشر مقالات افتتاحية باللغة الإنجليزية تهاجم الغرب، وخاصة في السنوات الأخيرة وسط تدهور علاقات الصين مع الغرب.

وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية ستتخذ أي إجراء بعد هذه الدعوات.

دعوات لا تقتصر على الصين

صدر الصورة، PA التعليق على الصورة، تماثيل آلهة أغريقية من البارثينون في المتحف البريطاني

لكن مطالبة المتحف بإعادة القطع الأثرية لا يقتصر على الصين فحسب، فبعد ورود تقارير عن سرقة قطع أثرية، قالت دول أخرى أيضا إنه لم يعد بإمكانها الوثوق بالمتحف البريطاني فيما يتعلق بآثارها.

وجددت الحكومة اليونانية، التي تطالب بإعادة منحوتات البارثينون، المعروفة أيضًا باسم رخام إلجين، تلك الدعوات هذا الأسبوع.

ونُقل عن وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني، قولها إن المسائل الأمنية التي أثارتها القطع المفقودة "تعزز مطلب بلادنا الدائم والعادل بإعادة قطع رخام إلجين بشكل نهائي".

كما دعا المسؤولون النيجيريون المتحف إلى إعادة قطع بنين البرونزية المأخوذة من مملكة بنين التي تقع الآن داخل أراضيها.

رئيس المحافظين للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب في المتحف البريطاني، تيم لوتون، وصف هذه المطالب بأنها "انتهازية".