سوق الانتقالات الصيفية: مفاوضات الاتحاد مستمرة مع صلاح ويونايتيد يسعى لخطف مرابط

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قبل 32 دقيقة

لايزال فريق الاتحاد السعودي يسعى لإتمام صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه، رغم إصرار نادي ليفربول الانجليزي على أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لا يمكن بيعه.

المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب سيكون غاضبا بشدة لو أستسلمت الإدارة للعرض السعودي المغري للحصول على خدمات صلاح قبل إغلاق نافذة الانتقالات لصيفية الجارية، يوم الجمعة.

كما تتردد الأقاويل بأن الفريق السعودي يرغب أيضا في ضم مدافع ليفربول إبراهيما كوناتيه.

من ناحية أخرى يسعى توتنهام الانجليزي لإقناع كريستال بالاس، ببيع المهاجم إيبريشي إيزي، البالغ من العمر 25 عاما، خاصة بعد دخول نوتينغهام فورست على الصفقة لجذب اللاعب إلى صفوفه.

أما مانشستر يونايتيد فيسعى من جانبه لضم لاعب خط الوسط المغربي، الذي تألق في نهائيات كأس العالم الماضية، سفيان مرابط.

مرابط البالغ من العمر 27 عاما يلعب في صفوف فيورينتينا الإيطالي، ويعد أول خيارات يونايتيد لاستكمال بناء خط وسط قوي.

ورفض الفريق الإيطالي عرض يونايتيد البالغ نحو 2.5 مليون دولار، نظير انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار الشراء النهائي.

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ويتطلع بايرن ميونيخ الألماني إلى جواو فيلينيا، لاعب خط الوسط بفريق فولهام، والبالغ من العمر 28 عاما، ويطلب فيه الفريق اللندني 77 مليون جنيه استرليني بينما توقف عرض بايرن حتى الآن عند 50 مليونا فقط.

ويعد فيلينيا الخيار الثاني لبايرن، بعد فشله في ضم لاعب تشيلسي البرتغالي، تريفوه شالوبا.

منافسه المحلي بروسيا دورتموند، توصل لاتفاق شفهي مع ساوثهامبتون ولاعبه الألماني أرمل بيلا كوتشاب البالغ من العمر 21 عاما، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء النهائي.

إنتر ميلان الإيطالي يتطلع للحصول على خدمات نجم توتنهام الفرنسي، تانغاي ندومبيليه بشكل نهائي.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاما أمضى الموسم الماضي في صفوف الفريق على سبيل الإعارة من نابولي.

أما وولفرهامبتون الانجليزي، فقدم عرضا أوليا بقيمة 25 مليون يورو لإقناع ستراسبورغ الفرنسي ببيع لاعبه البالغ من العمر 19 عاما، حبيب ديارا.

لكن ستراسبورغ لم يرد على العرض حتى الآن لأنه ينظر إلى لاعب خط الوسط على أنه جوهرة مستقبلية ستدر الكثير من الأموال بمجرد التألق في صفوف الفريق.