ماذا قال ميسي عن جماهير باريس سان جيرمان؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ترك ميسي صفوف نادي باريس سان جيرمان وانضم إلى إنتر ميامي

قبل 18 دقيقة

قال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إن علاقته بمشجعي نادي باريس سان جيرمان "تصدعت" بعد أن بدأ عدد "كبير" منهم يتعاملون معه بطريقة مختلفة.

وترك ميسي، الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين في ديسمبر/كانون الأول، صفوف نادي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي بعد عامين، وانضم إلى إنتر ميامي.

وكان ميسي قد تعرض مرارا، خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، لصيحات استهجان من الجمهور، واضطر باريس سان جيرمان إلى تعزيز الأمن في محيط منزله.

وقال ميسي: "أعتقد أن الأمور في البداية كانت رائعة".

وأضاف اللاعب، البالغ من العمر 36 عاما، خلال حديثه لقناة "بي إن سبورتس" : "لكن بعد ذلك بدأ بعض الناس يعاملونني بشكل مختلف، بعض من مشجعي باريس. أعتقد أن الغالبية العظمى ما زالت تراني وتعاملني كما فعلوا في البداية، لكن حدث انقسام مع مجموعة كبيرة من مشجعي باريس، وهو من الواضح لم يكن في حسباني".

وقال: "حدث هذا تماما كما حدث من قبل مع (كيليان) مبابي، ومع نيمار. أعرف أن هذه هي الطريقة التي يتصرفون بها".

وأضاف ميسي: "سآخذ معي الأشخاص الذين احترموني، لأنني كنت دائما أحترم الجميع منذ وصولي وهذا كل شيء".

وقال النجم إنه لا يعرف إن كان فوز منتخب الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم عاملا في ذلك.

وكان بعض مشجعي باريس سان جيرمان قد انتقدوا ميسي بعد إيقافه من النادي بسبب رحلة غير مصرح بها إلى السعودية، ومرة أخرى خلال مباراته الأخيرة مع أبطال دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وخلال مقابلة قال ميسي أيضا إنه وجد أنه "من الصعب جدا" التكيف مع الحياة في باريس داخل وخارج الملعب بعد انتقاله من برشلونة عام 2021، وبعد أن غاب عن الموسم التحضيري ثم بعد شهر في منتصف الموسم بسبب إصابته بكوفيد.

وقال إنه شعر "براحة كبيرة" في بداية موسمه الثاني في بارك دي برانس، بيد أن كأس العالم الشتوي في منتصف الموسم "أثر على الموسم بأكمله بالنسبة لجميع (اللاعبين)".

"حققت كل شيء"

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال ميسي: "حققت أهم هدف كان يراودني وهو الفوز بكأس العالم مع منتخب بلادي"

وأضاف ميسي بفوزه بكأس العالم، وهو الأول للأرجنتين منذ 36 عاما، أكبر جائزة في كرة القدم على قائمة الجوائز التي شملت الفوز سبع مرات بألقاب الكرة الذهبية، والتي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم كل عام، وأربع بطولات دوري أبطال أوروبا، وبطولة كوبا أمريكا، و10 ألقاب في الدوري الإسباني مع نادي برشلونة، وببطولتين في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وفي مايو/أيار الماضي حطم الرقم القياسي المسجل لكريستيانو رونالدو لأكبر عدد من الأهداف في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وحتى الآن، سجل مجموع 807 أهداف للنادي والمنتخب.

وقال: "لم يبق لدي شيء لأحققه، حققت كل شيء".

وعلى الرغم من ذلك قال ميسي إن إنجازاته الفردية كانت ثانوية مقارنة بتلك الإنجازات التي حققها مع فرقه، رغم أنه اعترف بأنها كانت "تكريما رائعا".

وقال: "حققت أهم هدف كان يراودني وهو الفوز بكأس العالم مع منتخب بلادي، كان أمرا استثنائيا بالطريقة التي مرت بها الأحداث".

وأضاف: "لم أفكر مطلقا في الجوائز الفردية، ولم أعطها أهمية أكبر من الجوائز الجماعية".