التألق البيولوجي "الساحر" الذي يجعل البحر يضيء باللون الأزرق ليلا

قبل 23 دقيقة

يتوافد سكان جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة إلى الساحل لشهادة ظاهرة طبيعية تجعل الماء يضيء باللون الأزرق في الليل.

هذا "التألق البيولوجي" (الضوء المنبعث من الكائنات الحية) تسببه طحالب بحرية تُعرف بـالفيتوبلانكتون، والتي تصبح مُضيئة عند التعرض للإضطراب.

قال درو لوكاس، خبير من مؤسسة سكريبس لعلوم المحيطات، لشبكة سي بي إس نيوز إن هذه الطحالب تزدهر في درجات الحرارة الدافئة والظروف الهادئة التي شهدتها جنوب كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة.