الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في نابلس بعد اشتباك معهم

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، السيارة التي قال الجيش الإسرائيلي إن النار أطلقت منها.

قبل 19 دقيقة

أطلق أحد المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا يستقلون مركبة، بحسب ما ذكره الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، النار تجاه بعض الجنود الإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحادث وقع صباح الثلاثاء حينما وصلت المركبة إلى حي السامرية في مدينة نابلس، وكان الجنود يؤدون - بحسب ما قاله الجيش - "نشاطات دفاعية" في المنطقة.

وأضاف الجيش أن الجنود اشتبكوا مع المسلحين و"قتلوهم"، وأنه عثر على ثلاثة بنادق من نوع إم 16 ومسدس وأمشاط ذخيرة وعتاد عسكري في المركبة.

وأشار المتحدث إلى أن الجنود الإسرائيليين لم تحدث بينهم إصابات.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفلسطينيين الثلاثة في الحادث.

وعرض التلفزيون الفلسطيني لقطات لمركبة عسكرية منعت وصول السيارات إلى منطقة الحادث، بما في ذلك سيارة إسعاف، بينما كان الجنود، فيما يبدو، يجرون عملية تفتيش.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وهو يهنئ الجيش في تغريدة على تويتر، إن الحادث وقع في جبل جرزيم، وهو مجتمع سامري يطل على نابلس.

وقد تصاعد العنف في الضفة الغربية قبل أكثر من عام، بعد تزايد الغارات الإسرائيلية وهجمات الشوارع الفلسطينية وهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية.