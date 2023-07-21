"معايير صارمة" تحكم إطلاق اسم الملكة إليزابيث على المنشآت في بريطانيا

صدر الصورة، PA Media

Author, شون كوغلن

Role, بي بي سي

قبل ساعة واحدة

نبهت الحكومة البريطانية إلى أن إطلاق اسم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على بنايات أو حدائق عامة، أو محال تجارية غير مسموح له إلا بترخيص خاص.

وجاء في التوجيه الحكومي أن اسم الملكة الراحلة يتمتع "بحماية قانونية" بخصوص كيفية استعماله.

وأوضحت الحكومة أن الترخيص باستعمال اسم الملكة إليزابيث لا يمنح إلا في حالات "خاصة ونادرة".

وأضاف أن نصبا تذكاريا وطنيا سيقام للملكة رسميا في "الموعد المحدد".

وهناك العديد من الأماكن والمحال التجارية التي تحمل أسماء شخصيات ملكية تاريخية، من بينها حانة الملكة فكتوريا في مسلسل بي بي بي سي التلفزيوني إيست أندرز.

ولكن الحكومة أصدرت توجيهات جديدة تقيد استعمال الأسماء والألقاب الملكية الحديثة.

وتحرص التوجيهات على التأكد من استعمال اسم الملكة إليزابيث في أماكن "مناسبة".

وقال متحدث باسم الحكومة إن الاسم الكامل للملكة إليزابيث الثانية سيبقى "محميا" حفاظا على "ندرته وشرفه".

وتشير التوجيهات إلى إقامة نصب تذكاري وطني رسمي للملكة إليزابيت الثانية مستقبلا.

وتشير رئاسة الحكومية إلى أنه يمكن للمجموعات المحلية والمنظمات إقامة نصب للملكة أيضا كأن تطلق اسمها علي حديقة عامة، أو مؤسسة أو شارع.

ولكنها نبهت إلى وجود "معايير صارمة" يمكن الاستعلام بشأنها في مكتب رئاسة الحكومة في انجلترا وأيرلندا الشمالية، وفي الحكومة في ويلز وإسكتلندا.

ولن يسمح باستعمال اسم "الملكة إليزابيث الثانية" إلا لطلبات التي لها روابط ملكية قوية، حسب توجيهات الحكومة.

وهناك مشاريع تحمل اسم الملكة إليزابيث الثانية، مثل خط إليزابيت في قطار الأنفاق في لندن.