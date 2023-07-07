قصة حب بين باكستانية وهندي بدأت عبر لعبة فيديو وانتهت بالسجن

التعليق على الصورة، سيما غلام حيدر قابلت ساشين مينا عبر لعبة "بابجي"

Author, شيريلان مولان وأبهيناف غويل

Role, بي بي سي – دلهي

قبل ساعة واحدة

تصدّرت قصة حب امرأة باكستانية ورجل هندي التقيا عبر لعبة "بابجي" الشهيرة على الإنترنت عناوين الصحف في الهند، بعد دخولهما السجن.

والتقت سيما غلام حيدر، 27 عاما، بساشين مينا، 22 عاما، من خلال منصة الألعاب الافتراضية منذ عامين وسافرت مؤخرا إلى الهند حتى تتمكن من العيش معه.

وقالت الشرطة إنها دخلت الهند بشكل غير قانوني في مايو/أيار مع أطفالها الأربعة الصغار وكانوا يقيمون مع مينا في مدينة نويدا الكبرى بولاية أوتار براديش الشمالية، لأكثر من شهر.

وألقي القبض على الزوجين يوم الثلاثاء. وقضت محكمة بسجنهما احتياطيا لمدة 14 يوما. وأطفال المرأة مع والدتهم.

أخبر الزوجان الصحفيين أنهما يريدان الزواج والعيش معا. وتقول الشرطة إنها تجري تحقيقا مفصلا في القضية.

أثارت قصة الحب بين الفتاة الهندية والشاب الباكستاني نقاشات حول الدور الذي يلعبه العالم الافتراضي في تعزيز العلاقات الواقعية عبر الحدود الجغرافية.

"بابجي" لإشغال الذات

وكانت المرأة تزوجت المرأة من غلام حيدر، من سكان مقاطعة السند الباكستانية، في فبراير/شباط 2014. وأنجب الزوجان أربعة أطفال؛ ثلاث فتيات وصبي.

وبعد خمس سنوات من زواجهما، انتقل زوجها للعمل في المملكة العربية السعودية. وبدأت سيما في لعب لعبة "بابجي" لتشغل نفسها.

وقالت للخدمة الهندية في بي بي سي "كنت ألعب بابجي لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم وتعرفت على ساشين أثناء اللعب". تبادل الاثنان أرقام الهواتف وبدآ التحدث بانتظام.

وبعد أن تقدّمت علاقتهما على مدى ثلاث سنوات، قرّرت حيدر الانتقال إلى الهند للزواج من مينا.

اتهمت المرأة زوجها بضربها وقالت للشرطة إنها طلقته. ونفى حيدر مزاعم العنف الأسري والطلاق.

واتُهمت السيدة حيدر ببيع منزلهما في باكستان والهرب مع أطفالهما ومجوهراتهما.

كيف التقى الزوجان؟

وقالت الشرطة إن سيما ومينا التقيا لأول مرة في نيبال في مارس/آذار، وبقيا في فندق لمدة يومين قبل أن يعودا إلى بلديهما.

وفي مايو/أيار، سافرت سيما إلى نيبال مرة أخرى بتأشيرة سياحية، وهذه المرة مع أطفالها الأربعة. من هناك استقلت حافلة إلى دلهي، حسبما قال المسؤول الكبير في الشرطة في نويدا سعد ميا خان لبي بي سي.

التعليق على الصورة، الغرفة المستأجرة التي أقام فيها الزوجان سيما ومينا

وقالت الشرطة إنها أخبرتهم أنها لم تبع منزل زوجها، ولكن قطعة أرض مملوكة لوالديها لجمع الأموال من أجل الرحلة، وخطرت لهما فكرة دخول الهند عبر نيبال من مقطع فيديو على موقع يوتيوب.

واستأجر مينا، الذي يعيش في بلدة رابوبورا في نويدا الكبرى ويعمل في متجر بقالة، غرفة للإقامة مع حيدر وأطفالها.

قال مالك المنزل، جيريش كومار، لبي بي سي إنه لم يشك أبدا في أي شيء غير قانوني لأن مينا قدّم المستندات الحكومية اللازمة أثناء استئجار المنزل، وأن والديه قد حضرا أيضا لزيارة الزوجين.

التعليق على الصورة، قال مالك العقار جيريش كومار إنه لم يشك في حدوث أي شيء غير قانوني

كيف تم القبض عليهما؟

وبحسب ما ورد التقى الزوجان بمحام محلي للحصول على المشورة بشأن إقامة سيما في الهند الأسبوع الماضي، لكن المحامي أبلغ الشرطة عنهما، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا.

وقال المحامي للصحيفة "لقد ذهلت عندما وجدت أنها وأطفالها يحملون جوازات سفر باكستانية"، وأضاف أن سيما كانت تجري استفسارات حول عملية الزواج في الهند.

وزعم المحامي أن سيما قالت إن زوجها (غلام حيدر) يعتدي عليها جسديا، وإنها لم تقابله منذ أربع سنوات.

كما ادعى أن سيما نهضت وغادرت حالما سُئلت عن تأشيرتها الهندية وأن أحد مساعديه تبعها بعد ذلك.

قال المحامي "عندما علمت أنهم يعيشون في رابوبورا، أبلغت الشرطة".

وألقت الشرطة القبض على والد مينا أيضا لإيوائه سيما من دون أن تكون لديها تأشيرة لدخول البلاد.

وناشد مينا وسيما الحكومة الهندية لمساعدتهما على الزواج.