يجب على النساء "اختيار معاركهن" - إنفانتينو

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قبل 50 دقيقة

يقول رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن النساء اللواتي "يخترن المعارك المناسبة" يمكن أن "يقنعن الرجال بما يتعين علينا القيام به" لتحقيق تقدم في كرة القدم للسيدات.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي عُقد في سيدني، قال إنفانتينو إن على النساء "دفع الباب" نحو المساواة، وأضاف: "سواء كانت معركتكن مع الرجال أو مع الفيفا، ستجدون دوماً أبوابا مفتوحة، عليكن فقط دفعها للمطالبة بالمساواة".

بلغت أعداد حضور كأس العالم للسيدات حوالي 1.85 مليون مشجع داخل الملاعب، بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث يوم غد السبت بين السويد وأستراليا.

قال إنفانتينو: "حققت بطولة كأس العالم هذه إيرادات تزيد عن 570 مليون دولار. لم نخسر أي أموال وحققنا ثاني أعلى دخل في أي رياضة، إلى جانب كأس العالم للرجال بالطبع، على المسرح العالمي".

لا يزال هناك تباين كبير في الجوائز المالية بين بطولات الرجال والسيدات، حيث يبلغ الرقم القياسي 110 مليون دولار لكأس العالم هذه أقل بكثير من 440 مليون دولار المعروضة للفرق في نهائيات الرجال العام الماضي في قطر، حيث حضر 3.4 مليون معجب.

وأكمل إنفانتينو: "المساواة في الأجور في كأس العالم؟ نحن نسير في هذا الاتجاه بالفعل".

تختتم مباريات كأس العالم للسيدات التي تستمر لمدة شهر يوم الأحد الموافق للعشرين من أغسطس آب، مع مواجهة إنجلترا مع إسبانيا في المباراة النهائية على ملعب سيدني في أستراليا، في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت جرينتش.

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"لكن هذا لن يحل أي شيء. قد يكون رمزًا لكنه لن يحل أي شيء، لأنه شهر واحد كل أربع سنوات وهو عدد قليل من اللاعبين من بين الآلاف والآلاف من اللاعبين.

"نحن بحاجة للحفاظ على الزخم".

وأضاف: "وأقول لكل النساء - وأنتم تعلمون أن لدي أربع بنات، لذلك لدي القليل في المنزل - لديكن القدرة على التغيير. اخترن المعارك المناسبة. اخترن المعارك المناسبة. لديكن القوة لإقناعنا نحن الرجال بما يتعين علينا القيام به وما لا يتعين علينا القيام به".

وردت مهاجمة فريق النرويج أدا هيجربيرج على تعليقات إنفانتينو على موقع "إكس"، أو تويتر سابقاً، فكتبت ساخرة: "أعمل على عرض مهاراتي لإقناع الرجال أننا نستطيع. من يشارك؟"

"الفيفا على حق"

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كانت ثماني دول من أصل 32 دولة متنافسة في أستراليا ونيوزيلندا تشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم للسيدات.

وقال إنفانتينو إن نجاح كأس العالم للسيدات "أسكت المنتقدين" الذين شككوا في توسيع البطولة لتشمل 32 دولة هذا العام.

أثيرت مخاوف من أن زيادة عدد الفرق من 24 سيؤدي إلى المزيد من المباريات من جانب واحد في أستراليا ونيوزيلندا.

ومع ذلك، تقدمت نيجيريا وجنوب إفريقيا وجامايكا والمغرب إلى ما بعد مرحلة المجموعات.

وأضاف إنفانتينو: "اتحاد الفيفا كان على حق".